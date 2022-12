Festejaban el "último día de clases", se agarraron a piñas y varios acabaron internados o detenidos

Estudiantes de secundaria se vieron envueltos en tremenda batalla campal por festejar el "último último día" de clases. En la madrugada del sábado en los parques conocidos como Parque Perón, a metros del Parque Sarmiento, piñas, botellazos, robos, cuchillazos, corridas y peligro entre jóvenes estudiantes de escuelas de Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. Las imágenes del violento episodio fueron difundidas por redes sociales.

La Policía de la Ciudad habría intervenido varias horas después de iniciado el conflicto sin sentido entre menores de edad y posibles barrabravas. Todos andaban por ahí desde entrada la noche pero "sin efectivos de seguridad alrededor", acusan. Varios usuarios en redes sociales comentaron que habían llegado alrededor de la 1:30, a las 2 se llenó de gente. Después se "tiraron fuegos artificiales" y, luego, empezaron las peleas.

"Se fue haciendo peor y como 20 chicos empezaron a tirarse botellas. Las revoleaban para cualquier lado y terminaban pegándole a cualquiera. Vi a una chica con toda la nariz rota, y a otra con la cabeza abierta. Escuché decir a un policía que habían matado a un chico y que lo dejaron tirado. Vi a hinchas de Platense y Argentinos Juniors", relató una testigo que difundió lo sucedido en sus redes sociales.

El festejo del "último último día" terminó con seis detenidos de 12, 15, 16 y 17 años por robo de 10 celulares, dos relojes de pulsera y 10 gorras deportivas; dos internados por descompensación y un número aún no determinado de lesionados por cortes de vidrio. Si bien, la policía desmiente no haber estado en el predio, se conoció el parte que indica que efectivos de la Comisaría Vecinal 12A se trasladaron a las 5.45 a la zona del Parque Mugica, luego de varios llamados al 911 que alertaban sobre la presencia de una gran cantidad de jóvenes que festejaban el último día del ciclo lectivo. Además, se informa que cerca de la estación de servicio Shell de General Paz, entre Constituyentes y Balbín, "se registraron personas arrojando botellas y dos menores que se descompensaron".

En la causa interviene el Juzgado Nacional de Menores N° 2, a cargo del juez Gonzalo Oliver De Tezanos, en la Secretaría N° 5, de la jueza María Martha Halperin.

Batalla campal en Parque Perón: Barrabravas de Argentinos Juniors

Comenzó a circular la versión de que durante el conflicto hubieron enfrentamientos entre barrabravas de clubes de fútbol como son Argentinos Juniors, Pratense y Defensores de Belgrano. En redes sociales, las personas que estaban presente hicieron descargos del tipo "a uno lo apuñalaron", "a otro le abrieron la cabeza", "uno sacó unos cuchillos" y otras similares haciendo alusión de que había barras de equipos porque se empezaron a pelear entre ellos y la policía desapareció. Esta teoría, aún no confirmada, explicaría porqué un testigo denunció que le robaron el celular y cuando rastreó dónde estaba, lo encontró en La Paternal.

“Tipo 2 de la mañana, un grupo empezó a las piñas y después a revolear botellas y sacar cuchillos. En un momento vimos a cuatro pibes con armas en la mano, corriendo a la Shell de la General Paz. Y después a otros cuatro saliendo de atrás de un árbol, que nos encararon. Uno me apoyó una pistola en la cabeza y me robó el celular. Se lo di y me volví a casa, re embroncado”, contó y agregó que vio a un barra de Platense con dos botellas corriendo a un chico.

El estudiante dijo que es habitual que en épocas de fiesta la policía disperse las peleas que se arman pero que esta vez, desde la 1:30 de la madrugada no había ningún patrullero. "Nunca había pasado algo así. Lo de las barras explica por qué la policía se fue. Los barras tienen mucha llegada a la gorra", denunció.