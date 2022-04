Festival de fake news: de las falsas declaraciones de actores, hasta la "patrulla montonera" de La Nación

Las fake news están a la orden del día. Casi todos los días, usuarios de las redes sociales y algunos medios se encargan de viralizar contenido falso con el objetivo de desinformar a la sociedad. La práctica es simple: se instala un tema falso -cuyo objetivo suele ser buscar indignación-, se publica y luego, cuando queda expuesta la operación, se piden lavadas disculpas, cuyo impacto jamás se equipara con el inicial.

En el último mes hubo al menos tres que llegaron incluso a reconocidos medios de comunicación. Dos de ellas estuvieron relacionadas con la situación que se vivió en el INCAA y que terminó con el despido de su titular por las críticas ante la falta del financiamiento de películas. La primera tuvo en el centro de la escena a la actriz, Vernónica Llinás.

¿Qué fue lo que sucedió con ella? Al conocerse la marcha, comenzó a circular un tweet que se le adjudicó a la actriz: “Después de cuatro años de hambruna neoliberal al fin podemos volver a un cine clasista, combativo, antifacho y contracultural”. El escándalo fue tal, que la actriz se vio obligada a aclarar en diferentes entrevistas que nunca había escrito eso. Pese a eso, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale intentaron instalar el tema en LN+, lo que generó un fuerte cruce con Llinás.

“Estimados @edufeiok y @JonatanViale: tengo entendido que en el pase de sus programas dieron por verdadero un tuit que se me atribuye. El tuit en cuestión es un fake”, fue el primero que escribió. Pese a que les escribió en vivo, los periodistas no sólo no dieron acuso de recibo del mensaje, sino que además continuaron con el tema como si nada.

“No pidieron disculpas ni @JonatanViale ni @edufeiok por burlarse de mí con un tweet falso. Y eso que los traté con todo el respeto que no se merecen. Tal vez si los hubiera llamado Eduardo Fakeman y Gordito Llorón habría tenido mas visibilidad. Pero no, me parecería mas a ellos”, chicaneó.

En la misma marcha hubo un testimonio de una manifestante a El Trece, de nombre Morena, que cargaba contra la administración del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la represión a los manifestantes. Inmediatamente se viralizó ese video sosteniendo que se trataba de la hija de Pablo Echarri y Nancy Duplá, que tiene el mismo nombre.

"Hay que pensar para votar bien para que después no pase esto. Se están llevado estudiantes, mucha violencia. Todo esto es culpa de Larreta. Fíjense a quién votar y quién reclamar porque después pasa esto”, dijo en ese móvil. Ese video fue pasado hasta el cansancio, por ejemplo en el programa de Viviana Canosa, e incluso replicado en diarios digitales.

La desinformación fue tal, que la propia Dupláa debió dar una entrevista y luego hacer lo propio en Twitter, para aclarar que no había sido su hija quien brindó el móvil durante la manifestación. "Un medio verificado difundiendo información falsa…. Es de uds el papelon… todo bien con esta chica que amablemente atendió a este cronista…pero no es mi hija", escribió.

Y para terminar el update de fake news, durante la conmemoración del Día de la Memoria el pasado 24 de marzo en el diario La Nación fue noticia por un sugestivo error de interpretación de textos con el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro. Es que en medio de la columna de manifestantes que fueron hacia la Plaza de Mayo, el funcionario se subió a una de las motos de los Motokeros, una agrupación kirchnerista que circula en moto.

El centenario diario título la nota como si se tratase de Montoneros, en referencia a la agrupación peronista. "'Lealtad Montonera': la patrulla motorizada que escoltó a La Cámpora en la movilización a Plaza de Mayo", fue el título de la nota. "Los pibes que ayudaron ayer en la organización de la marcha son los 'Motokeros' y su lema es 'lealtad y coraje'. Son chicos y chicas en moto, y son militantes kirchneristas, por eso son Motokeros. Va con buena onda: los prejuicios le jugaron una mala pasada”, sostuvo el ministro para salir a desmentir la situación que reflejó ese diario.