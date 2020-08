Fiestas clandestinas y poco cuidado: qué sucedió en el país y en el mundo cuando se "relajó" la cuarentena

A partir de hoy, de acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicó el Boletín Oficial, quedaron prohibidas en todo el territorio nacional las reuniones sociales. La medida hizo extensiva una prohibición que regía en el AMBA y en otras localidades a todo el país debido a los rebrotes de coronavirus (Covid-19) que desde hace más de un mes empezaron a notar los asesores del presidente Alberto Fernández.

"Las reuniones familiares, de amigos, mateadas, asados, son muy propias de nosotros. En ellas no hay distanciamiento, se sacan el barbijo y son reuniones extensas; son escenarios donde se produce lo que se produce, en los que la gente está agrupada y el riesgo (de contagio de coronavirus) es mucho mayor", manifestó ayer en declaraciones a A24 el ministro de Salud, Ginés González García al momento de explicar el motivo de la medida.

Su par de la Ciudad, Fernán Quirós, incluso blanqueó una forma de poder “morigerar” la necesidad de, dentro de lo posible, tener una pequeña reunión con alguien. "Un encuentro en un lugar cerrado es lo menos recomendable; busquemos alternativas más seguras. Actualmente hay tendencia a ciertos encuentros en lugares cerrados, pero el espacio público es más seguro. Si necesitan encontrarse, es mejor que sea corriendo o andando en bicicleta, de 18 a 6, con barbijo y respetando la distancia de dos metros, pero no juntarse en lugares cerrados”, afirmó en una entrevista que le dio al canal América.

En algunas provincias en donde sí estaban vigentes las reuniones familiares hubo cambios antes de este DNU. Por ejemplo, en Córdoba se restringieron solamente a los domingos. Hasta hoy, las reuniones podían ser solamente ese día de 11 a 23 con un cupo de 10 personas. Esto sucedió luego de la habilitación de los bares.

Como era de esperar, las fiestas los fines de semana siguieron sucediendo y ayer por la tarde desde el Gobierno contabilizaron varios eventos clausurados y personas multadas por la violación a la disposición de la cuarentena.

Algo similar sucedió en la provincia de Santa Fe en donde desde el comité de emergencia provincial estaban evaluando suspender las reuniones familiares como consecuencia del reporte que viven desde principio de abril allí. Antes de tomar la decisión llegó el DNU por lo que se adecuarán a eso, según explicaron voceros provinciales.

Como todos los decretos vinculados a la cuarentena, cada provincia tiene autonomía para decidir qué y cuándo habilita siempre que cuente con la venia de la Casa Rosada. Tal es el caso de la provincia de Corrientes que no pondrá un freno a las reuniones familiares. "Nosotros estamos bien, En una situación sanitaria buena, sin circulación viral comunitaria, asi que no hay razones para suspender las encuentros sociales y familiares", dijo el Secretario General provincial, Carlos Vignolo, en declaraciones a medios locales. "La misma norma nacional deja a salvo algunas excepciones, entre las que Corrientes funda la decisión de no prohibir las reuniones sociales", agregó.

Tal y como publicó ayer BigBang, varios países comenzaron a aplicar la estrategia de reuniones burbujas (la ciudad de Córdoba intentó llevarlo a los boliches incluso) para poder volver a permitir las reuniones sociales. Estas “burbujas familiares” comenzaron a ser usadas en Bélgica, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Gran Bretaña, Escocia y Canadá entre otros.

Antes que nada hay que aclarar que La“burbuja familiar”, es decir, una reunión de no más de 10 personas, está supeditada a tres cuestiones claves:

El tamaño del espacio El estado de salud de los participantes La situación epidemiológica de la jurisdicción en cuestión

El problema central que hay es cuando dentro de una vivienda hay diferencias sobre a quién elegir para conformar la burbuja social. Por ejemplo, en una familia puede que los padres quieran ver a familiares, pero los hijos decidan querer verse con sus parejas o con sus amigos. En estos casos, la familia debe llegar a un acuerdo porque tendrán que elegir en grupo. Pero ojo, a su vez es una buena opción para encontrar una forma “civilizada” de dejar afuera del festejo familiar a ese tío, tía, primo o pariente que suele caer mal o emite comentarios que fastidia.

Las normas que complementan a estas medidas es que los menores de 12 años no cuentan y que cada cuatro semanas se puede cambiar de grupo. La burbuja está diseñada para limitar nuestros contactos más estrechos, aquellos con los que queremos quedar en casa y que son tan cercanos que nos resulta más difícil guardar las distancias. Una cuestión central es que el contacto entre este grupo de personas debe exclusivo: es decir, las personas que forman parte de esta burbuja no pueden formar parte de otra.