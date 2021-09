Flexibilizaciones en la pandemia: "Un lugar mal ventilado todavía puede causar contagios"

El martes 21 de septiembre, el Gobierno anunció que varias flexibilizaciones en esta nueva etapa de cuidados en el marco de la pandemia de COVID-19. Entre ellas se destacó la posibilidad de dejar de utilizar el barbijo al aire libre, la eliminación del aislamiento para todos los argentinos y residentes que hayan salido de viaje al exterior por trabajo, turismo o cualquier otro motivo y las reuniones sociales sin límites de personas.

El anuncio fue hecho por el jefe de Gabinete Juan Manzur y la ministra de Salud Carla Vizzotti. “Se levanta la obligatoriedad de usar tapabocas al aire libre, circulando y sin personas alrededor. Estamos en un momento de un descenso sostenido de casos de coronavirus”, fueron las palabras de la titular de la cartera de Salud, mientras que Manzur consideró que “si los números continúan así, podemos decir que estamos transitando el fin de la pandemia”.

Vizzotti sostuvo que a partir del 1° de octubre se levanta la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre cuando estamos circulando en forma individual o en burbuja. Las reuniones sociales serán sin límites de personas cumpliendo las medidas de prevención: tapabocas, distancia y ventilación. Además, estará habilitado el aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados.

Claro está, siempre manteniendo las medidas de prevención como el tapabocas, la distancia social y la constante ventilación. Durante el anuncio también se destacó la autorización de discotecas con aforo del 50%, con esquema completo de vacuna (14 días previos al evento) y salones de fiestas, bailes o actividades similares para personas que acrediten esquema completo de vacuna (14 días previos al evento) o una dosis más PCR negativo 48 horas previas al evento.

Bajo este contexto, BigBang dialogó con Luis Camera (MN 51995), médico clínico y uno de los asesores que tuvo el presidente, sobre las recomendaciones sanitarias para aquellos que deban volver a las oficinas o comiencen una actividad física en el gimnasio. En ese sentido, puntualizó que "el barbijo puede no usarse al aire libre" pero con la salvedad de, por ejemplo, si nos juntamos en una plaza con varias personas durante mucho tiempo o nos cruzamos por la calle con alguien.

Si bien coincidió en que "las medidas son razonables" en el contexto epidemiológico que atraviesa el país, con este marcado y tan pronunciados descenso de los casos diarios, fallecimientos e internaciones, resaltó que "hay que dejarse el barbijo en espacios cerrados, mantener la distancia social y ventilar todo lo que se pueda los ambientes", sobre todo en gimnasios, el transporte público (como subtes o colectivos) y en las oficinas a la hora e trabajar.

Camera fue contundente en diálogo con este portal al sostener que es de vital importancia "interpretar de buena manera" las nuevas medidas del gobierno, ya que puede llevar a la confusión la no obligatoriedad del uso de barbijo. "La medida dice explícitamente que esto se puede hacer si no se está cerca de personas. El anuncio no implica que 'ya no usamos más barbijo' sino que se puede evitar en los lugares abiertos donde no hay aglomeración de personas", detalló.

Uno de los aprendizajes que dejó la pandemia es que la principal vía de contagio del SARS-CoV-2 (y se considera que de muchos virus respiratorios) es a través de los aerosoles, pequeñísimas gotas que emitimos cuando respiramos, distintos a las gotas que se pueden observar cuando estornudamos o tosemos. Esos aerosoles se concentran en los ambientes cerrados y esto puede hacer que en un lugar mal ventilado, una persona se contagie sólo respirando el aire si comparte habitación con otra que está infectada, aunque se encuentren a más de dos metros: esto se denomina contagio a distancia.

En este panorama, el profesional fue claro y sostuvo: "Con estas nuevas flexibilizaciones, hay que mantener el distanciamiento social y el tapaboca en los lugares cerrados, como oficinas o gimnasios, y en el transporte público. Pero también entra en juego ahora cómo será el manejo del aire en estos lugares. Esto es de vital importancia y requiere de sistemas de medición de dióxido de carbono (CO2) para controlarlo".

Al aire libre, la acumulación de aerosoles es poco probable y por lo tanto la probabilidad de contagio a distancia (es decir, a varios metros de una persona infectada) es mucho menor, pero puede haber riesgo de "contagio en proximidad" (cerca de la persona) donde la concentración de los aerosoles puede ser alta. Pero todo lo contrario ocurre en un espacio cerrado, donde el principal problema es el "ambiente saturado" y mal ventilado.

De acuerdo con Camera, en exteriores hay situaciones que pueden ser "riesgosas" como por ejemplo, "hablar estando cerca y sin barbijo nos podemos contagiar". Sin embargo, en espacios cerrados es importante controlar el CO2 del ambiente si lo que se busca es estar en un clima libre y sanitizado. "Yo ingreso oxígeno y se intercambia por el CO2. Sí este último aumenta, quiere decir que las personas están comenzando a inhalar lo que exhalan sus compañeros", explicó.

Y cerró: "Lo que hacen los medidores de CO2 es determinar el nivel de este gas, ya que si está alto es porque hay un ambiente mal ventilado y, si alguno de los presentes tiene COVID-19, es muy probable que ya sea un ambiente contaminado. Una oficina bien montada debería tener un sistema de medición de CO2. En el gimnasio es mucho más complicado, ya que los que entrenan demandan mucho consumo de oxígeno. Por ejemplo, a lo mejor en condiciones normales, hablando solo largo cinco litros de CO2, pero haciendo ejercicio mi cuerpo exhala diez. Por eso, más que nunca y ahora que habrá un aforo del 100%, recomiendo una buena ventilación, medidas sanitizantes como alcohol en gel y el uso del barbijo".