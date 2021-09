Flexibilizaciones y uso de barbijos: las claves para saber cuándo y dónde utilizar el tapabocas

Ya pasaron 24 horas desde que el Gobierno anunció las nuevas flexibilizaciones en las restricciones sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19, teniendo siempre en cuenta la alentadora baja de casos diarios y el contundente avance del plan de vacunación. "Estamos en un momento de un descenso sostenido de casos de coronavirus en todo el país", dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Las palabras textuales de la titular de la cartera de Salud fueron: “Se levanta la obligatoriedad de usar tapabocas al aire libre, circulando y sin personas alrededor. Estamos en un momento de un descenso sostenido de casos de coronavirus”. Por su parte, el flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur, consideró que “si los números continúan así, podemos decir que estamos transitando el fin de la pandemia”.

El propio presidente, Alberto Fernández, detalló en un comunicado: "A partir de este momento por instrucción del Presidente y del jefe de Gabinete de ministros, los ministerios de Salud, Turismo y Deporte, Interior, Seguridad y Cancillería, junto con las 24 jurisdicciones y los expertos, trabajaremos junto con Legal y Técnica para, a través de una Decisión Administrativa (DA) en los próximos días y con la renovación del DNU y la DA de fronteras hasta el 1° de octubre, avanzar en esta línea”.

Lo cierto es que a partir de este anuncio, se desató un gran dilema dentro y fuera de las redes sociales. Y la pregunta del millón a responder, claro está, fue: ¿Puedo dejar de usar el barbijo? Los dichos de la ministra generaron mucha confusión en torno en dónde debemos usar el tapabocas y dónde no. Para ser claros, el barbijo seguirá siendo obligatorio para ingresar a locales cerrados y al aire libre cuando haya aglomeraciones, como en espectáculos en espacios abiertos.

¿Es el fin del uso del barbijo? La respuesta del doctor Luis Camera (MN 51995), médico clínico y uno de los asesores que tuvo el presidente, fue un contundente "no", porque aunque los casos estén descendiendo el virus sigue estando. Sin embargo, consultado por la frase de Manzur sobre el posible "fin de la pandemia”, afirmó: "De no existir la variante Delta, estaríamos frente al final de la pandemia".

Camera dialogó con BigBang y celebró que el país esté transitando por una situación epidemiológica que le permita, desde hace varias semanas, tener un descenso de casos en todas las jurisdicciones y en todos los grupos etarios. Esto -aclaró- se debe en gran medida al avance de la vacunación, pero pidió que el anuncio de los funcionarios en relación al barbijo no sea malinterpretada.

Para el profesional de la salud, es de vital importancia seguir utilizando el tapabocas -al cual definió como un arma fundamental para combatir la enfermedad- en todo momento y sin importar el rango etario o si se trata de un espacio abierto o cerrado. "El barbijo vamos a tener que seguir usándolo por mucho más tiempo, en todos los lugares e independientemente de que las personas estén afuera o adentro, del rango etario o de si están vacunados o no", resaltó.

Si bien detalló que las actividades que se hacen al aire libre son las de menor riesgo, aclaró: "Si yo camino solo a la noche o estoy deambulando con mis familiares o aquellos que comprenden mi burbuja sanitaria, puedo llegar a tener el tapaboca debajo de la nariz. De hecho, con familiares o gente de mi entorno que pertenezcan a mi burbuja puedo llegar a no usarlo, pero no es lo recomendable".

Según explicó, existe una simple razón por la que le recomienda a las personas seguir usando el tapabocas: "Hay personas que son despistadas y no lo controlan. Van por la calle sin barbijo y después entran a comercios o shoppings sin ponérselos. Si uno va caminando solo por la calle o con su grupo familiar no usar barbijo puede ser aceptable. Pero al aire libre no inmuniza, si hay muchas personas juntas el contagio se puede dar igual".

Luego de remarcar que es fundamental la "responsabilidad individual" de cada persona a la hora de caminar por la calle sin el barbijo puesto, remarcó que la pandemia no terminó, señaló que la población todavía está en riesgo e hizo principal hincapié en la variante Delta, la cual aún no comenzó a circular con fuerza en el país.

Cabe destacar que la variante india del coronavirus, conocida como Delta, es un 64% más contagiosa que la cepa Kent o Alpha y tiene el doble de probabilidades de que los pacientes sean hospitalizados. Al mismo tiempo, un estudio en Inglaterra reveló que afecta a las personas de forma “levemente diferente” que la variante del virus original al presentar distintos síntomas, lo que genera preocupación ya que podría confundirse con un resfriado.

Camera sostiene que el tamaño de esa ola dependerá de cómo la sociedad mantenga las medidas de cuidado (uso de barbijo, ventilación y distancia), de la posibilidad de vacunar a niños y adolescentes, de las restricciones que se puedan mantener para evitar aglomeraciones de personas no vacunadas y el cuidado en las escuelas. "Yo informé que segunda ola se iba a agotar en agosto. Y se agotó el mes pasado", destacó.

Y siguió: "De hecho, las restricciones se podían haber levantado antes y de no existir la variante Delta, estaríamos frente al fin de la pandemia. Con la vacunación, ya era difícil que las otras variantes, como La Manaos, por ejemplo, lograsen generar una tercer ola de infectados. Ahora dependerá de a qué velocidad aparezca o se desplace la variante Delta, la cual solo se va cuidándonos y vacunando al menos al 80 por ciento de la población".

Se estima que la variante Delta es un 40 por ciento más transmisible que la Variante alfa que causó la última ola de infecciones en el Reino Unido. "Y es que el hecho de que sea tan contagiosa va a causar que todos nos terminemos infectando. Y cuando digo todos, es todo el mundo. Por ahora, la variante Delta sólo se puede combatir usando barbijos y vacunando a muchos. Todo dependerá de cuánto tiempo tarde en circular masivamente en el país", señaló.

Y continuó: "Si tarda dos meses y medio en aparecer, van a ver seguramente tres millones más de personas vacunadas y será todo mucho más manejable. La vacuna es la única muralla o fortaleza que tenemos para defendernos de esto. Igualmente el coronavirus es un virus que se va a quedar y a partir de ahora esta nueva normalidad está atada al 2021. Ya no podemos volver al 2019 hasta que no esté vacunado todo el mundo y no solo argentina".

Sin ir más lejos, resaltó que la "normalidad" estará "adaptada" a las circunstancias que atraviese cada país con respecto a la pandemia. "La sociedad está muy agitada y cansada a nivel mundial y ya no es fácil exigir restricciones como cura tema y aislamientos masivos. Ahora los gobiernos sólo pueden exigir el uso de barbijo como principal arma para seguir combatiendo esta enfermedad", concluyó.