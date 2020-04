Flexibilizan la cuarentena en 7 provincias: qué actividades se habilitan y cómo sigue el aislamiento

Con el objetivo de poner avanzar en la “cuarentena focalizada”, a partir de los próximos días siete provincias comenzarán a poner en marcha una serie de actividades, entre las que se encuentran los estudios jurídicos, contadores y las obras de construcción privadas. Será en distritos que no registraron casos de coronavirus o que hace varias semanas no tienen nuevos contagiados, como Misiones, Salta, Mendoza y Santa Cruz, entre otras.

Entre las actividades, se encuentran todas las llamadas “profesiones liberales” que requieren título habilitante, entre la que se encuentran la abogacía y los contadores. Por otra parte, se habilitará la construcción en obras privadas, luego de un especial pedido de empresarios y del sindicalista Gerardo Martínez, quien se reunió con el presidente Alberto Fernández la semana pasada.

Este jueves sería publicada la resolución administrativa que habilitará las nuevas actividades. De acuerdo a la información oficial, Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén habilitarán las profesiones liberales; mientras que las obras en construcción estarán permitidas en San Juan, Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, Mendoza y Neuquén.

Según Presidencia, en todos los casos se avanzará con un protocolo sanitario, que deberá ser reafirmado por el Ministerio de Salud. Se trata, además, de las actividades que fueron planteadas por varios gobernadores para avanzar en la “cuarentena administrada”. El resto de las actividades, sobre todo en los centros urbanos, continuará restringida al menos otras dos semanas.

De hecho, anoche el ministro de Salud, Ginés González García, anticipó en TN que a partir de la semana que viene comenzará una nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio que entró en vigencia el 20 de marzo. “Vamos a ir viendo la situación dependiendo la provincia, hay dos que no tienen casos, siete u ocho que hace semanas no registran positivos”, señaló. En tercer punto, están la Capital Federal y el Conurbano, donde de acuerdo al último reporte se concentran 1.836 casos, más de la mitad del total (3.288).

En este sentido, a lo largo y a lo ancho del país se presentan situaciones muy diversas. En La Rioja, por ejemplo, anticiparon que no solicitarán nuevas excepciones para flexibilizar la cuarentena: hasta ayer tenían 45 casos acumulados (cinco de ellos confirmados ayer). En Jujuy, mientras tanto, desde ayer está permitido salir a hacer actividad física y el Gobierno habilitará el trabajo de los vendedores ambulantes. En Chaco, por ejemplo, donde hubo un fuerte brote y hasta es la tercera provincia con más casos (hasta anoche 270) no habría nuevos permisos. En Tierra del Fuego, con 124 casos (incluidos 12 de las Islas Malvinas), el gobernador Gustavo Melella quiere restringir aún más la circulación y diseñó una app para controlar que las personas no salgan más de tres horas a hacer compras de alimentos.

Lo cierto es que sobre todo en los últimos diez días desfilaron por la Residencia de Olivos múltiples sectores con diversos pedidos: desde la Cámara del Comercio hasta las automotrices; desde el gremio de la UOCRA hasta la Conferencia Episcopal (a la que le rechazaron la posibilidad de volver a dar misas en templos e iglesias). Todos buscan comenzar a reactivar su actividad – económica o religiosa – lo antes posible.

La radiografía del COVID-19 en el país no culmina allí. Formosa y Catamarca, por ejemplo, no tuvieron ningún caso. Salta, San Juan, La Pampa y Chubut sólo tuvieron casos importados y no hubo contagios por contacto estrecho. En Jujuy, Salta y San Luis, además, llevan más de 15 días sin nuevos positivos.

El problema, insisten en el Gobierno, es en lo que ocurra en el transporte público, que esta semana, por las nuevas excepciones, tuvo un repunte en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, ponen el foco en toda el área metropolitana, pero también en Córdoba y Santa Fe.