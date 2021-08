Flor Peña y el furioso descargo por su visita a Olivos: "No soy el gato del presidente"

En los últimos días se conoció la lista de los famosos que asistieron a la Casa de Olivos el año pasado, en medio de la pandemia y cuarentena por el coronavirus. Entre las nombres que figuraban, se encontraba el de Florencia Peña, quien ahora no para de recibir críticas a través de sus redes sociales.

Cansada de los agresiones, esta mañana la actriz decidió hacer un descargo desde el programa que conduce por Telefe, y además de aclarar que fue a Olivos para tener una reunión con el presidente Alberto Fernández por la mala situación de los actores, también aprovechó para decir que está cansada de ser agredida por ser una mujer independiente con convicciones.

Según ella misma dijo, el día que fue al encuentro con el primer mandatario, asistió acompañada de otros famosos y figuras del espectáculo, y entre los presentes había muchos hombres, pero a ellos no se los cuestiona.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“En ese momento se me ocurrió, junto con otros compañeros, ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución. Después de seis o siete días de una operación hacia mi persona, me pregunto. ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo. ¡Tantos productores importantes! ¡Tantos hombres importantes!", sostuvo.

En este sentido, comentó que varias veces le hicieron "operaciones" políticas, pero que si persiste en el medio artístico a pesar de eso, es por su talento y empeño. De igual modo, manifestó que la atacan a ella por ser mujer, y por decir lo que piensa.

"¿Yo tengo hoy que salir a a aclarar que no soy el gato del Presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que no soy la petera del Presidente? Fui a una reunión a las 11:30 con permiso, con protocolos. Podía ir a esa reunión, como fueron tantos. Lo que me pregunto es por qué no se la agarraron con los hombres. ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes y se la agarraron conmigo? ”, siguió la conductora y expresó su angustia por las agresiones que recibió los últimos días en Twitter.

Sobre esto, contó que cada vez que entra a la red social se pone a intentar entender que es lo que tanto le molesta a la gente de ella, porque no comprende por qué se la ataca tanto. "¿Qué hago para la gente se enoje tanto? ¿Qué es lo que hago? ¿Decir lo que pienso? Yo no pertenezco al ámbito de la política, yo no trabajé nunca para el Estado", sostuvo, al mismo tiempo que indicó que hace 40 años trabaja en el medio, porque arrancó cuando tenía tan solo 7 años.

“¿Por qué me operan a mí y me mandan el call center? ¡Durante 6 días con el hashtag ‘la petera de Presidente’! ¿A mí? ¿De verdad? ¿Tan poco inteligente se cree que es la gente?” “¿Ustedes qué piensan que yo fui a hacer a las once y media de la mañana?”, confirmó, a la par que dijo que con el Primer Mandatario no tiene "relación con él ni soy amiga”.