Florencia de la V sobre la Ley de Cupo Laboral Trans: "Celebro esta sociedad que sigue transformándose"

Este mediodía el presidente Alberto Fernández llevó a cabo un acto desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, donde se promulgó la Ley Nacional 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.

Una de las figuras presentes en el encuentro fue Florencia de la V, quien además asistió acompañada de su hijo Paul Goycochea, y habló con BigBang respecto a lo que siente con este paso que acaba de dar la Argentina. "Celebro de la Argentina que incluyen a personas que han sido durante décadas abandonadas por el Estado", sostuvo.

La ley se aprobó a fines de junio.

Acompañado de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de la secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra y de la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda, el primer mandatario promulgó la norma ya aprobada el pasado 24 de junio en el Senado.

Esta ley estipula al menos el 1% de los puestos de trabajo en organismos del Estado destinados a personas travestis, transexuales y transgénero, con el objetivo de poder reivindicar el movimiento travesti/trans, dar mayor oportunidades de trabajo y brindar la posibilidad de mejorar la vida de aquellos que durante años no fueron incluidos ni tomados en cuenta.

Muy emocionada, Florencia de la V estuvo presente en el acto, donde además llegó junto a su hijo Paul, quien deseaba mucho acompañar a su madre en un día histórico.

"Él quiso venir porque en casa yo trabajo muchísimo, se habla todo, yo le explico todas las cosas que estoy haciendo y por qué lo hago, por qué escribo mis columnas y ellos (sus dos hijos, Paul e Isabella) están muy involucrados en lo que hago, entonces él me dijo que quería acompañarme en este día tan importante y para mi fue de muchísima emoción poder estar compartiendo esta jornada con él", sostuvo la artista.

Conmovida, la actriz aseguró que este día significa "una conquista nueva de derechos", y que lo que más celebra de la Argentina es que exista una sociedad que sigue transformándose, cambiando y que incluye a personas que han sido durante décadas abandonadas por el Estado.

"El señor presidente lo dijo muy claro, no existe una ley donde se exigen hombres y mujeres, y en este caso tampoco debería haber una ley que exija el cupo laboral, eso no debería existir, pero esta ley es el puntapié inicial, y es un guiño para todas las empresas privadas para que abran también un cupo. Trabajaremos muy duro para que esto en el futuro no exista, para que se busquen únicamente personas capaces para trabajos", afirmó.

Florencia de la V asistió junto a su hijo Paul al acto de promulgación de la ley de cupo trans.

Además, dijo que siente una terrible emoción porque su hijo haya querido acompañarla, sobre todo porque él sabe todo lo que significa el cupo, el colectivo travesti/trans y lo que sufren quienes son discriminados o se enfrentan a falta de oportunidades.

"Esta ley le va a dar la posibilidad a muchas personas de tener acceso a un trabajo formal, el acceso a la salud pública, a una obra social, a una vivienda, todos derechos básicos de un ser humano", cerró.