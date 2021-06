Foto romántica y blanqueo: Nicole Neumann y su novio oficializaron su relación

Luego de que comenzara a rodar el rumor de un naciente romance entre Nicole Neumann y el piloto Manuel Urcera, la aparición en los medios de Micaela Álvarez Cuesta, ex novia del piloto, sumó un ingrediente de escándalo a la novedad, ya que aseguró que ella todavía se seguía viendo con él.

“Obviamente, estábamos separados y él podía conocer a quien quiera, como yo también lo podía hacer. Pero nosotros nos estábamos viendo. Incluso, la noche anterior a que saliera en la televisión que él había cenado con Nicole, nosotros habíamos estado juntos. Entonces yo le digo: 'Manu, explicame un poco esto. ¿Es verdad, es mentira?'. Y él me dijo: 'No, yo a Nicole no la conozco’. Me lo negó”, contó la joven en Intrusos.

Pero la irrupción de Micaela no sólo no generó una crisis sino que, al parecer, consolidó la pareja, ya en la noche del sábado Urcera fue a buscar a Nicole a la salida del programa en el que trabaja. Y el domingo, compartió en sus historias de Instagram una foto junto a la modelo, quien fue a acompañarlo a un evento de motocross.

El romance habría comenzado alrededor de dos meses atrás. Hace pocos días, mientras tanto, ambos viajaron a Río Negro para que la modelo pudiera conocer a la familia de Manuel, quien es oriundo de aquella provincia.

Además, aprovecharon para pasear en un yate y visitar la la bodega Malma en la localidad de San Patricio del Chañar, en Neuquén, que recorrieron juntos. Allí, además, se cruzaron cara a cara con la ex pareja de Urcera, quien vive en el mismo barrio que los padres del piloto.

“Ellos iban en el auto, yo también y nos cruzamos de frente. Sentí la necesidad de preguntarle a ella si sabía de esta dualidad, que me veía a mí, que la veía a ella. No sé qué tipo de vínculo tendrán ellos, ellos se encargarán”, contó Micaela. "Me da angustia recordarlo, no fue grato. Pero me servía para poder cerrar este ciclo y dar un paso al costado", concluyó.