Pedidos de fotos a menores: como actúan los hackers que robaron la cuenta de Facebook a una periodista

María Gabriela Pellegrini es una periodista de Chaco que desde hace más de dos semanas es víctima de un delito tecnológico. El 12 de agosto alguien le hackeó su cuenta de Facebook, y además de cambiarle la contraseña para que ella no pudiera entrar, los que están detrás de la maniobra le empezaron a pedir a sus amigas de Facebook que le mandaran fotos desnudas, por lo que, preocupada por la situación, Pellegrini hizo la denuncia ante la Justicia.

Según explicó la periodista feminista, el domingo 11 de agosto fue el último día que usó la red social para comenzar con la cobertura de las elecciones PASO, y al otro día a la mañana, su hija recibió un mensaje extraño desde el messenger de su mamá.

"Mi hija mayor me manda un mensaje y me pregunta extrañada si le estaba hablando por Messenger, le dije que nada que ver, y ahí ella se dio cuenta que me habían hackeado la cuenta. Puntualmente le decían, supuestamente era yo la que lo hacía, que mi correo electrónico había sido bloqueado y que necesitaban otra cuenta para entrar, entonces le pedían la cuenta y la contraseña, y se dio cuenta que era mentira. Ahí intenté entrar a mi Facebook pero no pude porque ya habían cambiado la contraseña", explicó a este portal.

Sin embargo, con el paso del tiempo el hackeo se empezó a agravar, porque quien está detrás de la mala maniobra le comenzó a hablar a chicas menores pedirles fotos de desnudos artísticos. "Me empecé a preocupar cuando comenzaron a pedir desnudos, dicen que estoy contratada por Ni una menos, y que para hacer una campaña, necesitaban desnudos cuidados", sostuvo.

Al notar esta situación, y después de darse cuenta que le habían hablado incluso a hijas de sus amigas, Pellegrini hizo la denuncia en el área de delitos tecnológicos de la policía, aunque le explicaron que lo mejor es seguir el reclamo con Facebook para obtener una solución rápida.

"Yo creo que esto fue al azar, lo atractivo pudo ser que tenía muchos contactos, pero no lo puedo relacionar a una persona, no sé si puede venir por el lado de algún caso, poque yo cubro mucho judiciales y sigo muchos casos de femicidios", aclaró.

Por favor quienes puedan y quieran DENUNCIEN MI CUENTA DE FACEBOOK (María Gabriela Pellegrini) como hackeada 🙏 Miren lo que estan pidiendo por mesengger.⚠️ NO SOY YO⚠️ pic.twitter.com/qhfPEbK7jZ — Gabriela Pellegrini (@gabipellegrini3) August 26, 2019

Sobre esto, la periodista comentó que antes de que le hackeran la cuenta, precisamente en los días previos, un joven que no conocía le habló por messenger para mandarle fotos obscenas, pero que ella no le prestó atención y rápido borró el mensaje.

Hasta el momento, Pellegrini no pudo recuperar su cuenta ni tampoco desactivarla, por lo que hoy se comunicó con un agente de la red social, quien le pidió algunos datos para ponerse a trabajar en el extraño caso, con el fin de poder recuperar la cuenta o lograr, al menos, darla de baja.

"Ahora me enteré que a varias personas le pasó mismo, yo creo que fue al azar, no tengo ninguna desconfianza y la verdad es que no puedo relacionarlo a nadie en particular", cerró.