Fran Bubani, la primera científica trans del Conicet: "El 8M es el día que tomamos las calles y gritamos: '¡Basta de patriarcado!'"

Fran de Castro Bubani, de 41 años, es una ingeniera mecánica y docente con maestrías y doctorados que nació en la ciudad brasileña de Belo Horizonte. Ella es la primera investigadora trans del Conicet que actualmente trabaja en el Centro Atómico de la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche. Bubani tiene una voz cálida, segura y con una simpleza abrumadora. "El 8M es un momento para celebrar los derechos conquistados, pero más que todo es un momento pare reflexionar sobre las profundas desigualdades que hay en materia de genero en nuestro país", aseguró la doctora a Big Bang Que mejor referente para hablar de desigualdades que una persona que tuvo que luchar para tener su lugar en un mundo de hombres. Todos sabemos que la ciencia y muchos ámbitos académicos aún se manejan bajo dogmas patriarcales muy alejados de lo que la sociedad necesita para ser un lugar con más integración para las mujeres, colectivos LGBT+ y disidentes.

Bubani, que tiene la lucha marcada a flor de piel, detalló una verdad que muchas mujeres tenemos a la vuelta de la esquina, pero que cuesta materializar, probablemente, también producto de años de reglas machistas impuestas: "Seguimos siendo las principales responsables por las tareas no remuneradas de cuidado, seguimos ocupando cargos de menor jerarquía. Las mujeres trabajamos más, pero cobramos menos", señalo la científica. Y siguió: "Las mujeres somos invisibilizadas, nos siguen violando a plena luz del día, nos siguen matando, pero no nos van a someter. No nos callamos más".

"El 8M es el momento pare reforzar nuestro compromiso con la lucha por la igualdad", dijo la docente de las carreras de Ingeniería mecánica y nuclear en el Instituto Balceiro. No es raro que Bubani, se tome tan en serio lo de la igualdad ya que, en febrero pasado, se conoció una denuncia de la investigadora sobre un proyecto de investigación que fue rechazado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación), básicamente porque la institución consideró que el equipo no cumplía con el cupo femenino, porque desconoció que Fran es una mujer trans y que por lo tanto el cupo de mujeres ya estaba cubierto en el grupo de investigación.

“El proyecto presentado no cumple con el criterio que indica que ‘al menos el 50 por ciento de los integrantes del grupo responsable deberán ser mujeres", dijeron las autoridades. Resulta llamativo que en 2022 se proceda de esta manera, por suerte tras la denuncia y el escándalo, el proyecto finalmente fue admitido con el argumento de que “se resolvió favorablemente para el grupo de investigación, por vías extraordinarias dado la relevancia del tema".

Bubani que es una maestra con todas las letras llamó a dejar la garganta en las diferentes marchas que hoy se realizaran a lo largo y ancho del país con un solo lema: "Es el momento de alzar la voz en las calles. El 8M es el día que tomamos las calles y gritamos: '¡basta de violencia, basta de machismo y basta de patriarcado!'" .

El regresó de Fran Bubani a la Argentina

La docente terminó su doctorado en 2014 y se fue a Brasil a hacer un post-doctorado con una beca del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CMPq). Luego volvió a nuestro país en agosto de 2016 como investigadora del Conicet. La activista transgénero recordó: "Cuando me fui a anotar a la universidad decidí estudiar ingeniería mecánica, es mi formación básica de grado y lo hice porque me parecía una carrera con una buena salida laboral y porque siempre me interesaron las máquinas, la tecnología, entender cómo funcionan las cosas".

A su profesión, Fran le sumó la militancia. Y lo hace dentro del Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. "Como militante activista yo digo que en el área en la cual estoy, de investigación, de ingenierías, es un área que sigue siendo sumamente masculinizada", apuntó. Y advirtió: "Hay mucha resistencia a la aplicación de lo que es la perspectiva de género y también la aplicación del marco legal". Al respecto, señaló: "Es parte de mi trabajo como activista, como militante vencer esas resistencias, que las leyes que tenemos, los derechos que ganamos se apliquen en la práctica, porque en la práctica somos personas, tenemos nuestras carreras, nuestros ambientes de trabajo, la violencia de género la vivimos en la práctica".