Frente de unidad: Máximo Kirchner y Axel Kicillof en un acto con dirigentes próximos al Presidente

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó el plan Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), que se compone de un sistema de viandas y bolsones de comida a entregarse en escuelas y que tendrá una inversión de 16 mil millones de pesos, de parte del Gobierno Nacional y después una distribución constante de 5 mil millones por mes emitida por la provincia de Buenos Aires. El acto, se llevo a cabo en el parque recreativo, deportivo y cultural Thevenet de Florencio Varela. El programa funcionará como un agregado al Sistema Alimentario Escolar (SAE).

En el acto estuvo Máximo Kirchner, quien con su renuncia a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos en el Congreso Nacional, justo en medio del tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), encendió el conflicto de intereses con el primer mandatario y algunos funcionarios de su círculo más cercano.

"Para nosotros es un orgullo poder estar hoy, la política se puede pensar desde el yo o desde el nosotros. Nosotros pensamos la vida y la política desde el nosotros", aseguró el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Cuervo Larroque. Y siguió: "Dónde no llega la Asignación universal por hijo, hay que ir un complemento". Larroque señaló que "111 mil millones de pesos fue la inversión que se hizo para este nuevo programa".

A su vez Larroque, sin pelos en la lengua, dijo: "No negamos el conflicto, hay que pararse junto al pueblo , por eso en tiempo de rebrotes, en este tiempo de antipolítica, representando, si jugar a las escondidas, mirando a la gente de enfrente, mirando a a gente con la que pelearse, es la única forma compañeras, no tengamos miedo. No vinimos a durar sino a transformar las cosas", sentenció.

Por su parte, el gobernador aseguró: "Las escuelas de Buenos Aires son el centro de la comunidad de la provincia, por eso ahí se acompaña, se da de comer y se crea ciudadanía".

Los ministros que dijeron presentes

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, y algunos funcionarios del orden nacional que siguen políticamente las decisiones del presidente Alberto Fernández como Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social de la Nación; la diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y la Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel. Asimismo, darán el presente intendentes del peronismo. También dijo presente Fernanda Raverta, titular de la ANSES y la ministra María Cristina Álvarez Rodríguez.

El acto comenzó 16.50 horas en el parque recreativo, deportivo y cultural Thevenet de Florencio Varela, ubicado en Beata Claudina Thevenet 2298 entre Alfonsina Storni y José Arenales.