Frutas y verduras: cuáles se consiguen en invierno y cómo sumarlas a recetas calientes

Comer frutas y verduras en verano, puede ser para algunos mucho más sencillo que hacerlo en invierno, cuando el frío da ganas de alimentarse con comidas un poco más proteicas y calientes.

Como muchas veces la excusa es que es difícil incorporar estos alimentos a una dieta, hay que aclarar que durante estos meses frescos hay un montón de vegetales y frutas que se pueden encontrar en las verdulerías y que pueden ser muy buenas para incorporar a diferentes recetas.

Hay muchas recetas para sumar durante los meses de invienro.

En este sentido, la nutricionista Melany Carlovich (MN 8102), explicó que en las épocas de frío, el limón, la mandarina, la manzana, la naranja, el pomelo, la pera y el kiwi pueden encontrarse con facilidad. En cuanto a las verduras, suele haber berenjena, brócoli, calabaza, cebolla, repollo, zapallo, ajo, arvejas, radicheta y puerro.

"A éstas, se adicionan las que podemos encontrar a lo largo de todo el año: acelga, espinaca, lechuga, rabanitos, remolacha, rúcula y zanahoria", sostuvo la especialista. Sobre esto, dijo que una vez que se adquirieron los alimentos, lo difícil es pensar en comidas y preparaciones que se coman con el frío, y que contengan algunos de estos ingredientes.

Es importante tener en cuenta que algunos nutrientes se pierden con el calor y otras modificaciones que sufren las frutas y verduras durante las preparaciones, por eso la recomendación es incorporar tanto cocidas como no cocidas.

Hay que incorporar las frutas y verduras durante el invierno.

Algunas preparaciones de invierno que podemos cocinar para incluirlas

Guiso de legumbres (lenteja, garbanzos, porotos) con calabaza, zanahoria, cebolla y puerro.

Fideos con brócoli y/o berenjena.

Ñoquis de remolacha o espinaca.

Calabaza o zapallo relleno.

Budín de naranja y zanahoria.

Torta de banana y avena.

Untables: de berenjena, remolacha, zanahoria.

Por qué es importante sumar frutas y verduras a nuestra dieta

Las Guías Alimentarias sugieren sumar como mínimo 5 porciones de frutas y verduras al día, por ejemplo, se puede incluir ½ plato de verduras en almuerzo y ½ en cena y 3 frutas. Se puede pensar, entonces, que la mitad de estas porciones sean opciones crudas y la otra mitad cocidas o en preparaciones.

Durante el invierno hay muchas frutas y verduras que se consiguen y es bueno incorporarlas.

Incluir frutas y verduras en nuestra dieta es importante porque se trata de un grupo de alimentos que aportan una gran variedad de nutrientes fundamentales para que el organismo funcione correctamente. Lo que no muchos saben, es que estas comidas no pueden ser reemplazados por otras, porque no existe otro grupo que tenga las mismas propiedades.

Al ser fuente de una gran variedad de vitaminas, minerales y antioxidantes, las frutas y verduras ayudan a prevenir una gran variedad de enfermedades, lo que las convierte también en necesarias para que nuestro organismo funcione correctamente.

Por otro lado, son además una fuente importante de fibra, que contribuye a generar sensación de saciedad, mantener el buen funcionamiento intestinal, los niveles de colesterol y glucosa (azúcar) en sangre, así como también a mantener un peso saludable.