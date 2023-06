"Fue una trompada en seco" : el feroz repudio de los familiares de víctimas de accidentes de tránsito a Bullrich

En medio del cierre de alianzas de camino a las elecciones de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, empezó a circular en las redes sociales un spot de Patricia Bullrich que despertó una fuerte polémica y el lógico repudio de los familiares de víctimas se accidentes de siniestros viales en el país.

En el video se la puede ver a la pre candidata presidencial de Juntos por el Cambio interpretando al icónico personaje que supo darle vida el difunto actor Paul Walker en la saga de películas Rápidos y Furiosos, Brian O'Conner, a bordo de un auto deportivo verde lima en una pista de carreras, con la voz en off del político radical Gerardo Morales amedrentándola. En el clip se la puede ver pisando "kukas", "tibios" y "narcos" a toda velocidad.

El spot consiste en una escena de la primera entrega de la saga, donde se colocó la imagen de Patricia Bullrich sobre el original de Paul Walker a través de una herramienta de deepfake. Durante el video, la falsa Patricia corre y pasa por encima de las palabras que dicen "kukas", "tibios" y "narcos". Referencias a el larretismo, el kirchnerismo y su vínculo con temas de seguridad. El spot tiene como título "+Cambios +Profundos".

Pero estas alusiones a "pisar", "pasar por encima" y manejar a toda velocidad, no fueron bien vistas por los familiares de víctimas de accidentes de tránsito. Incluso, afirman que cada parte del video los remonta a las partes más dolorosas de sus vidas.

Alejandra Acevedo es presidenta de la Asociación Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito Catamarca (Fa.Vi.A.T.Ca) y también madre de Gabriel Veliz quien en 2013, con 20 años recién cumplidos, "un imprudente al volante a más de 100 km/h de velocidad le truncó su vida en el asfalto".

"Vi ese vídeo una y otra vez y no lo puedo creer. En que mentalidad tan torcida les cabe hacer esta publicidad de un auto a alta velocidad para llegar a hacer cambios en su gestión si llegara a ganar las elecciones. Es una trompada en seco a todos los familiares de víctimas de siniestros viales de todo el país, quienes día a día, a pesar de nuestro inmenso dolor, trabajamos en la concientización y prevención vial", manifestó a BigBang.

"Es muy duro ver este vídeo; mis lágrimas florecen y me remontan a aquel maldito día en el que atropellaron a mi amado hijo, donde le arrebataron su vida, sus sueños, dejando a toda nuestra familia destrozada. Esta mujer no puede aspirar a ser candidata a presidenta", agregó.

Esta madre, después de peregrinar mucha lucha, logró llevar a juicio al asesino de su hijo. "Solo le dieron 2 años y 6 meses en suspenso y 7 años de inhabilitación para conducir. Otra burla, porque igual conduce y no cumple las tareas comunitarias. Nadie los controla, ni toman cartas en el asunto. Siguen sus vidas como si solo atropellaron a un perro", sentenció.

Compromiso Vial es una asociación civil que trabaja para erradicar la violencia vial y descender los índices de siniestralidad en tránsito, al ser consultadas por este sitio manifiestaron: "Nos generó incertidumbre, asombro y preocupación. No solo por la literalidad de pasar por encima a sus oponentes aplastándolos y/o atropellándolos, sino por haber elegido como instrumento para materializar ese propósito un vehículo y potenciando elementos que le son propios como la aceleración y velocidad".

La ONG se detuvo en tres palabras, la primera es incertidumbre porque "escenifica una disputa que se debería dar desde las palabras y las ideas, pero esto sólo empobrece el diálogo, restringe el enfoque y limita, en épocas de crisis y violencia".

La siguiente es asombro "porque de las muchas maneras posibles en las que se puede recrear la fuerza, potencia y claridad de una figura política, eligió como metáfora la aniquilación violenta del oponente, que no solo es repulsivo, sino que es retrógrado, rancio y erróneo".

"¿O acaso el objetivo es aniquilar a todo aquello diferente y que no cuadre dentro de sus conservadores parámetros?", preguntaron. Por último, el sentimiento para las madres y amigas de víctimas fue preocupación de que "Bullrich no se exprese en cuanto al uso de su identidad en un spot que recrea un modo violento de hacer las cosas y es como mínimo, preocupante".

La analogía de Rápidos y Furiosos es la que, decididamente, las asociaciones y los familiares de víctimas viales quieren erradicar. "Banalizar un acto violento lo hace más violento porque lo despoja de las consecuencias que eso provoca. Apelamos a la reflexión e insistimos hasta el hartazgo: es necesario que cese el espiral de violencia; no es un juego, no es pura metáfora, no es inocente", sentenciaron.

Datos que preocupan

Según el primer informe anual del Observatorio de Seguridad Vial en territorio bonaerense durante 2022. El relevamiento confirmó que 891 personas perdieron la vida en siniestros viales a lo largo del territorio bonaerense. En total, se registraron 26.523 casos de siniestralidad vial durante 2022 en calles, rutas y caminos de la provincia de Buenos Aires.

El 60% de esos casos se produjo en AMBA, Gral. Pueyrredón y Pergamino. En tanto, las ciudades con más personas lesionadas fueron La Plata (1427) y La Matanza (1394). A su vez, el relevamiento realizado por el Observatorio Vial Anual de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires, arrojó que en el último año, de 25% a 27% de los conductores usaron el teléfono y menos de la mitad se abrochó el cinturón de seguridad. El dato es más que preocupante, ya que el riesgo de chocar se incrementa cuatro veces al hablar por celular o al enviar mensajes de texto mientras se conduce.