Fuerte cruce entre la ministra Acuña y el gremio Ademys por la protesta de docentes

El gremio docente Ademys "repudió enérgicamente" el accionar de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, a quien responsabilizó de llevar adelante una "campaña de persecución política" como respuesta a un video difundido el martes por la funcionaria, en el cual docentes de la Escuela N°19 de Nueva Pompeya aparecen registrados mientras realizan un reclamo a miembros de esa cartera por el personal fallecido en la Ciudad durante la pandemia de coronavirus.

"Desde Ademys, repudiamos enérgicamente los dichos y amenazas de Soledad Acuña y su campaña de persecución política a la docencia", consignó un comunicado difundido por esa entidad sindical.

El documento indica que "cualquier intento de sumario constituye una acción absolutamente antidemocrática de acallar a quienes venimos denunciando las políticas del gobierno" porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta y sostiene que los integrantes de la asociación "no se doblegarán ante el amedrentamiento".

Este martes Acuña difundió un video en sus redes sociales donde se ve a un grupo de docentes de la Escuela N°19 del Distrito Escolar 19 reclamar al Director General de Educación de Gestión Estatal, Fabián Capponi, quien estaba realizando una recorrida por el establecimiento, por el personal fallecido a causa de las políticas de presencialidad implementadas durante la pandemia de coronavirus.

En el video se encuentra Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys y maestro de la escuela junto a otros docentes, denunciando enfáticamente en el patio escolar y frente a un grupo de alumnos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "dejó sin educación a muchísimos chicos por decisión política" y responsabilizando a los funcionarios del Ministerio por los 35 trabajadores de la educación fallecidos por la pandemia.

A través de su cuenta de Twitter, Acuña definió el incidente como "todo lo que no queremos que pase dentro de la escuela" y anunció que iniciaría un sumario "a los tres docentes que, sin justificación y frente a sus propios alumnos, increparon con lenguaje inapropiado a los trabajadores del Ministerio”.

Este miércoles, en declaraciones radiofónicas formuladas a Urbana Radio, la ministra dijo que la publicación del video en sus redes "era una manera de dar una señal al resto de los docentes y de mostrar que no todo da lo mismo". La funcionaria justificó el inicio de los sumarios disciplinarios a los docentes que aparecen en el video al considerar que "decidieron tener esa actitud en su lugar y horario de trabajo".

A su vez, respondió a las acusaciones del personal educativo y sostuvo que "las tasas de contagios de las escuelas nunca crecieron con la presencialidad".

Adaro, por su parte, afirmó que "se enteraron del sumario a través de las redes sociales de la ministra" ya que todavía no recibieron "ningún tipo de notificación administrativa”. El dirigente gremial denunció que Acuña "no solamente informa del inicio de un sumario, sino que también sentencia, cosa que no corresponde".

"Cuando nosotros nos enteramos que Fabián Capponi estaba en la escuela pusimos carteles en la puerta planteando el abandono que viene sufriendo el establecimiento por parte del Gobierno porteño. Este señor se retiró y a los 40 minutos volvió con tres sujetos", afirmó. En la misma línea, la entidad sindical denunció el "recorte de recursos" y la "disminución del presupuesto educativo" principalmente "en los barrios más castigados del sur de la Ciudad" de Buenos Aires.