"Sos cabezona y fea": la denuncia a Paloma Herrera por maltrato y hostigamiento en el Colón

La bailarina clásica Carla Vincelli denunció por maltrato, hostigamiento y discriminación a Paloma Herrera, ex bailarina y directora del cuerpo estable de ballet del Teatro Colón, en el programa televisivo El Run Run del Espectáculo.

Vincelli ingresó en el 2004 a través de un concurso de nivel internacional llevándose el puntaje más alto. Sin embargo, pronto comenzó a recibir un incesante "bullying" por parte de Herrera.

"Me ponía atrás de todo y se burlaba de mí. Me decía '¿Carla, escuchaste la corrección?', '¿Carla, tenés ganas de irte?' ,'¡Carla que fea que estás! ¡Qué zapatillas horribles! ¡Sos cabezona!' Así empezó", relató.

Vincelli agregó que la directora también despreció los pedidos de ella y sus compañeros para que intercediera por su precaria situación laboral. "¡Qué den gracias que no están en la calle!", supo responderles.

"Una gran tristeza"

"Siento una gran tristeza", agregó la bailarina. "Durante 15 años he sido colega de ella y me conoce desde siempre. Jamás se me hubiese ocurrido que al asumir como directora, inexperta en el cargo, tuviese tanta falta de respeto y maltrato a todo el ballet y a mí como primera bailarina".

Vincelli, quien aseguró que fue "bajada" de su cargo como solista por Herrera, envió una carta documento a la Dirección General detallando la situación pero aún no recibió respuesta. "Hay varios compañeros con asistencia psiquiátrica por ataques de pánico", advirtió.

A través de un comunicado que compartieron en las redes, los miembros del Ballet Estable del Teatro Colón apoyaron los reclamos de la bailarina. "El testimonio de ella representa uno más, dentro de una problemática general por la que atraviesa el Ballet Estable como cuerpo con su directora Paloma Herrera", subrayaron.