Fuerte repudio contra el Gobierno porteño por el accionar de la Policía con los alumnos

Las tomas en las escuelas de la Ciudad en reclamo de viandas, infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas, se multiplicaron mientras diversos organismos de defensa de los derechos de los niños y adolescentes pidieron el inicio de un canal de diálogo y el cese del hostigamiento a los estudiantes y sus familias por parte del Gobierno porteño.

De acuerdo al Ministerio Público de la Defensa (MPD), llegaban a 21 los colegios tomados, mientras que las familias comenzaron a organizarse a través de diferentes organismos y abogados para responder a las advertencias de denuncias penales y contravencionales que les llegan a sus domicilios a través de la Policía de la Ciudad. Además, varios oficiales se presentaron en las casas de los estudiantes.

"Esta no es la primera vez que hay tomas en escuelas porteñas, pero no hay antecedentes de una respuesta tan hostil de parte de las autoridades; no tiene sentido que se haya hablado de denuncias penales cuando no hay ninguna posibilidad de darles un encuadramiento penal a las tomas", dijo a Télam Marcela Millán, Defensora General Adjunta Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público de la Defensa de CABA.

La funcionaria destacó que los padres se han ido acercando al MPD a la medida que recibían las notificaciones; aunque "no tenemos todavía una aproximación de la cantidad de familias notificadas entendemos que vamos a estar hablando de una cantidad muy importante de acuerdo a las dimensiones del operativo montado por el Gobierno de la Ciudad a través de la Policía de la Ciudad".

Por su parte, recientemente los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), votaron pernoctar en el establecimiento como medida de “solidaridad”, luego de que desde el Carlos Pellegrini, el otro colegio universitario tradicional del distrito, decidieron la toma por el mismo motivo.

"Luego de multitudinarias asambleas, el Colegio Nacional de Buenos Aires se encuentra tomado por esta noche en apoyo y solidaridad de los colegios de la CABA, que sufren desidia y persecución política luego de las medidas votadas por los estudiantes", manifestó Victoria Liascovich, presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires (CENBA).

Durante la jornada del miércoles, la comunidad educativa de las escuelas Mariano Acosta y Federico García Lorca realizaron abrazos simbólicos a sus respectivos establecimientos.

Otros colegios que se fueron sumando a las tomas y protestas que se iniciaron el lunes son la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg -conocida como "Lengüitas"-, la Escuela Superior Especializada en Cerámica N° 1, el colegio Mariano Moreno, la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, la Rodolfo Walsh, la Nicolás Avellaneda, el Liceo 5 Pascual Guaglianone, y el Osvaldo Pugliese.