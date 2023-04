Furia y paro de colectivos en apoyo a los choferes detenidos: “Berni está haciendo un circo”

“Bajen las armas, ¿Qué me van a pegar un tiro?”, dijo sorprendido uno de los colectiveros detenidos, acusado de agredir físicamente al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por el gran despliegue de efectivos policiales en la puerta de su casa. En la secuencia que quedó grabada en un video, el chofer no presentó resistencia. “¡Están confundidos…Berni! Despacito, no soy un malandra, chofer de colectivos", gritó el hombre desde el piso mientras era esposado.

Los detenidos son Jorge Galiano y Jorge Zerda, ambos choferes de la empresa AlmaFuerte, que al igual que la Línea 620, presta servicio en zona oeste. Por esa razón, como medida de fuerza, los trabajadores de distintas líneas de colectivo anunciaron cese de actividades hasta que liberen a sus compañeros.

Luis Gómez atiende el teléfono entre un bullicio de gente. “Estoy acá con todos los compañeros apoyando la medida”, le aclaró a BigBang. “Estamos todos enojados, porque se supone que deben buscar a los asesinos y detienen a los compañeros”, manifestó con enojo.

Luis fue amigo y colega de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado en Virrey del Pino, trabaja en la Línea 620, pero por más que no trabaje en la misma empresa que los detenidos, la indagación y la bronca lo interpelan. Lógico, mataron a su amigo. “Berni está haciendo un circo tremendo, en vez de ocuparse de los verdaderos asesinos se ocupa de nuestros compañeros”, deslizó.

Gómez aclaró que si bien las detenciones fueron en otra empresa, la Línea 620 también tuvo allanamientos anoche y se llevaron legajos de varios trabajadores. “Se meten y rompen todo", dijo. “Cuando terminé (de trabajar) pase por la empresa y estaban allanando”, contó y respecto a la detención de su colega de la otra línea agregó: “¿Vos viste esos videos?, la familia nos dijo que al hijo de cuatro años le pusieron precintos, ¿A vos te parece hacer eso? ¿Estamos todos locos?”, preguntó con indignación.

Respecto a cómo continuarán las medidas, aclaró que “si no liberan a los compañeros, vamos a seguir de paro”. “Desde la 620 apoyamos la medida porque es una injusticia tremenda, desvían todo con este circo político” A la noche, todos los trabajadores tendrán un plenario donde decidirán qué acciones tomar en el caso de que la situación siga de la misma manera. “Hay compañeros que están asustados. Al compañero lo tiraron al piso cuando él no es un criminal, no es un chorro, no había manera de que lo traten así. Busquen a los asesinos de Daniel”, sentenció.