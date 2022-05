Gatillo fácil en Moreno, alivio para monotributistas y alerta por la suba de casos: las 7 noticias del día

La furia de la "China" Suárez por las críticas a su relación con Rusherking

Después de que Rusherking reconociera en su paso por el ciclo Podemos Hablar que ya estaba "enamorado" de Eugenia la "China" Suárez, fueron muchos los que se volcaron en las redes para cuestionar la diferencia de edad entre ambos y la velocidad con la que se desarrolla el romance.

Nota al lector: pocos cuestionan la diferencia de edad cuando el hombre es el mayor.

"Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad, hace mucho que no me pasaba de sentirme así", reconoció el cantante, al tiempo que sumó: "Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes".

La fiesta en cuestión fue el "after party" de los Martín Fierro, que tuvo lugar dos semanas atrás en la Ciudad. "Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también".

La "China" acompañó el blanqueo con una foto en la que se lo puede ver abrazando al Rusherking en sus historias de Instagram. Sin embargo, como suele suceder desde que estalló el Icardi-Gate, la actriz fue duramente criticada por la diferencia de edad.

Indignada ya por las críticas, Suárez volcó su furia en redes sociales y les mandó un mensaje a sus seguidores: "Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual".