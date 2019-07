El gesto de Macri al campo e incertidumbre por el dólar: las 7 noticias del día

Agroindustria volverá a ser Ministerio en un gesto del Gobierno al campo

El presidente Mauricio Macri firmará en los próximos días el decreto que le otorga rango ministerial al sector que el año pasado fue degradado de Ministerio a Secretaría. El actual secretario, Luis Miguel Etchevehere, será el ministro. El anuncio será antes de la inauguración de La Rural, que es el próximo sábado, y donde hablará el mandatario.

Se trata de un gesto hacia el campo con el objetivo de asegurar el voto del agro, en medio de la pelea voto a voto de cara a las elecciones presidenciales. Este mes que termina, el Gobierno ya había dado señales hacia el sector, al reducir las retenciones de $4 a $3 por cada dólar exportado a 207 productos de economías regionales.

Macri: “Logramos normalizar la imagen de las fuerzas armadas”

En la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el presidente Mauricio Macri destacó que uno de los logros más importantes de su gestión fue haber “normalizado la imagen de las fuerzas” y que hoy sean “reconocidas y valoradas”. En el encuentro, del que participó buena parte de la plana mayor del Gobierno, Macri elogió la “enorme tarea” que realizan.

“Revertimos años de desinversión y estamos construyendo una política de defensa a largo plazo”, sostuvo el jefe de Estado.

“Atravesamos una saludable tranquilidad”, dice el Gobierno sobre la suba del dólar

La Casa Rosada descartó la posibilidad de que la divisa norteamericana pueda sufrir algún tipo de sobresalto luego de las elecciones primarias del 11 de agosto. Luego de la reunión de Gabinete que mantuvieron ayer los ministros, el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, afirmó que no se esperan grandes alteraciones y afirmó que el país atraviesa una “saludable tranquilidad en el mercado cambiario”.

Las declaraciones del gobierno llegan después de que el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijera que el dólar estaba “subvaluado” y que en su eventual gobierno quería un tipo de cambio alto. De Andreis afirmó que no habrá escalada del dólar y que están dadas las condiciones para que eso no suceda.

Fuerte caída del comercio: alcanzó su peor nivel en la última década

La actividad comercial volvió a caer en mayo de acuerdo con el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), publicado días atrás por el INDEC. Entre enero y mayo acumuló una caída interanual del 12,1 por ciento, provocada por la pérdida del poder adquisitivo, aunque según el diario BAE, analistas prevé una desaceleración de la crisis para los próximos meses.

En mayo el comercio cayó un 11,4 % y en los primeros cinco meses de 2019 acumuló una caída superior al 12 por ciento contra el mismo período de 2018, y retrocedió a un nivel aún más bajo que el registrado en 2009, un año donde la crisis mundial golpeó con fuerza a la Argentina.

El Servicio Cívico de Bullrich tuvo 9.000 inscriptos en 24 horas

El Ministerio de Seguridad informó que en las primeras 24 horas de inscripción al Servicio Cívico Voluntario en Valores, el programa destinado a jóvenes de 16 a 20 años tuvo 9.000 inscripciones, de las cuales 4.200 ya fueron validadas. La cifra supera ampliamente las expectativas del gobierno, que apenas dispuso 1.200 vacantes para las capacitaciones que brindará la Gendarmería para el aprendizaje de “valores ciudadanos”.

La medida, impulsada por decreto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había sido muy cuestionada tanto por la oposición como por organismos de Derechos Humanos. Apunta a jóvenes que no estudian ni trabajan y se trata de una serie de clases semanales donde se hablará de valores cívicos y talleres donde se enseñarán oficios.

Vidal: “Si Axel Kicillof es elegido voy a hacer todo lo posible para que le vaya bien”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se refirió de esa manera y por primera vez a una eventual victoria de su rival, el candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof. “Si es elegido voy a hacer todo lo posible para que le vaya bien, porque si le va bien a él, les va bien a los bonaerenses”, aseguró en declaraciones a La Nación +.

Además, dijo que si no es electa gobernadora no tendrá responsabilidad institucional pero no perderá su “compromiso” con los bonaerenses. “Tendré que hacer una autocrítica si no me eligen”, remarcó la mandataria provincial.

River eliminó al Cruzeiro y pasó a Cuartos de Final de la Copa Libertadores

El equipo de Marcelo Gallardo empató 0 a 0 con el Atlético Cruzeiro de Brasil, pero en la definición por penales al arquero Franco Armani fue clave para que los Millonarios puedan imponerse por 4 a 2 y clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores, a la espera del rival, que saldrá del cruce que tendrán esta noche San Lorenzo y Cerro Porteño.