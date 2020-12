Ginés explicó por qué aún no hubo acuerdo con Pfizer por la vacuna: "Pusieron condiciones inaceptables"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reveló detalles de la negociación que el Gobierno lleva adelante con el laboratorio Pfizer en torno a la vacuna contra el coronavirus.

En ese sentido, expresó que tiene "toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer" y que fueron los primeros con los que se negoció.

"La expectativa siempre fue importante, más allá de que tenga que ser refrigerada a -80 grados. Hemos buscado adecuar la logística para que podamos tener esa vacuna a esa temperatura", agregó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

González García relató que el laboratorio pidió "una ley que les diera inmunidad, esa ley salió". Luego, según su versión, la casa central de Pfizer en Estados Unidos valoró que esa medida no era suficiente y solicitó que el acuerdo fuera firmado por Alberto Fernández y no por el ministro. "Son condiciones un poco inaceptables", señaló.

"Esto fue la semana pasada. Les hemos pedido que revean toda esa circunstancia porque la voluntad política de la Argentina es tener todas las vacunas", aseguró. "Ellos cambiaron las condiciones”, insistió.

El funcionario explicó que cuando señaló que nuestro país tendría una vacuna para diciembre, se refería a la de Pfizer. "Aun así aceptamos que fuera febrero, pero si bien hay un pedido concreto de parte del Gobierno argentino de concretar las negociaciones, la negociación no está cerrada", agregó.

"Mis temores son que la producción se les cayó a la mitad de lo que tenían como hipótesis productiva. No quiero pensar mal, pero no quiero que no correspondan con la actitud que tuvo el Gobierno argentino. La esperanza la sigo teniendo de que podamos contar con esa vacuna", concluyó.

Precauciones extra

En la conferencia de prensa, González García estuvo acompañado por Daniel Gollan y Fernán Quirós, sus pares de Provincia y Ciudad de Buenos Aires.

Los tres remarcaron la necesidad de responsabilidad extrema para la población en el marco de un estancamiento de los casos en el AMBA, y la llegada de las fiestas de fin de año.

"Se ha flexibilizado bastante la conducta, y en muchos casos se dejó de cumplir con el uso del barbijo, la distancia, reuniones sociales en lugares cerrados, y no es secreto que en Argentina sigue habiendo circulación comunitaria, y si aumenta la circulación de argentinos, van a aumentar los casos”, sostuvo González García.

En ese sentido, Gollán alertó que "se estanca la velocidad con la que venían cayendo los casos, y lo mismo sucede con las camas de terapia intensiva".

Por su parte, Quirós pidió a los porteños seguir haciendo "un esfuerzo cotidiano" ya que en "los últimos 7 o 10 días dejó de descender" la curva de contagios en la Ciudad.