Ginés González García habló de la vacunación a Verbitsky: "Quizás me equivoqué, no debería haberlo aceptado"

El ex ministro de Salud, Ginés González García, comenzó con un raid mediático luego de las acusaciones de la presidenta del PRO, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sobre la presunta existencia de coimas en la operación con Pfizer por su vacuna contra el coronavirus y que ese habría sido el motivo de que las negociaciones queden truncas.

En una de las últimas entrevistas que dio el ex titular de la cartera sanitaria, habló sobre el caso del Vacunatorio VIP, por el cual se le exigió su renuncia y se lo investiga además en la Justicia, y remarcó que al periodista Horacio Verbitsky se le ofreció la vacuna después de un llamado en el cual le blanqueó sus temores a morirse.

“Me dijo ‘se ha muerto un pariente mío, estoy muy asustado’, [le dije] ‘bueno, esperá', como un mes antes”, relató el ex ministro, durante una entrevista para Radio Con Vos, en la que imploró no inmiscuirse en el tema de las vacunaciones vip por un pedido de sus abogados, con el objetivo de que sea la Justicia quien decida. “En el caso del periodista, él me pidió y yo le dije ‘no, hasta que no tengas la edad’”, añadió González García.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A pesar de su reticencia para hablar sobre el tema, el ex funcionario comentó que por la edad, 79 años, Verbitsky estaba autorizado para vacunarse, pero admitió su error por haber aceptado dicha inoculación en la sede del Ministerio de Salud. “Quizás me equivoqué, no debería haberlo aceptado, pero ante una pregunta de ese tipo, 50 preguntas, estás en otro lado, con mil problemas. Fue una equivocación mía, claramente”, sostuvo el ex ministro.

Incluso, mencionó el motivo por el cual Verbitsky no habría recibido su primera dosis de Sputnik V en el Hospital Posadas. “El accidente de que fuera al ministerio sí fue un accidente, porque yo no estaba, estaba en Entre Ríos, y el director de hospital (Alberto Maceira) le dijo que la gente no quería que fuera Verbitsky al hospital”, comenzó el ex ministro.

“El Posadas es un hospital muy politizado, ha tenido muchas y duras consecuencias con sus trabajadores cuando fue la dictadura. Maceira dijo que ahí no lo llevaran, que iba a cualquier lado y llevaba las vacunas y los vacunadores, y que si querían iba al Ministerio”, narró González García, quien expresó que “los cuestionamientos” no fueron suyos, pero aceptó su equivocación y comentó que le podría haber dicho a la autoridad médica: “Vaya otro lado y no al Ministerio”.

"Yo tengo muchísimos años de mi vida como funcionario público y en mi vida me pasó una cosa así. Pero además decirlo sin ninguna prueba, impunemente favoreciendo el odio, la desesperanza, y además metiéndose nada menos que con el honor de la persona y sin ni siquiera dar la mínima prueba", dijo sobre la denuncia de Bullrich y agregó: "Qué prueba va a tener si además fue explícito todo lo que pasó con Pfizer y todavía el Gobierno sigue negociando (con el laboratorio) porque intenta buscarle una vuelta".

Respecto a las negociaciones con Pfizer, González García contó que se había suscitado un problema con la compañía cuando el Congreso decidió incorporar el término "por negligencia" a la idea de la inmunidad.

"Se le agregó, la (palabra) negligencia que no la aceptó, no la gente local, sino la gente de Estados Unidos (...). La casa central no aceptó eso de la inmunidad por negligencia, la palabra negligencia", explicó.

El ex ministro de Salud detalló que el Gobierno nacional junto al laboratorio hicieron "muchos esfuerzos juntos, desde que hicieron el estudio más grande acá, porque teníamos mucha fe en ellos porque venían primero, muy en la punta de la investigación, con lo cual nuestra lucha por contar cuanto antes con la vacuna para los argentinos naturalmente no podía descartar a una empresa como esta".

"Después que ya teníamos la ley y volvimos a la negociación a la hora de concretar dijeron esto de que era imposible, y de ahí dimos muchas vueltas para encontrar una vuelta y no se la pudimos encontrar porque todas las alternativas que propusimos no eran suficientes para la empresa", declaró el ex titular de la cartera de Salud.

La denuncia de Bullrich

Bullrich había dicho en declaraciones periodísticas que el ex ministro buscó una coima con Pfizer. "Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de Ginés González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba", sostuvo.

Ante ello, el laboratorio sostuvo en un comunicado que "Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna Covid-19".