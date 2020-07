Ginés González García se mostró preocupado por el aumento de casos y admitió que la cuarentena estricta no funcionó

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo este jueves que se encuentra "sorprendido" por el aumento de contagios de pacientes con coronavirus, aunque consideró que "mucho de lo que está pasando hoy es por hacer asados, juntadas y mateadas", por lo cual insistió con que "la responsabilidad individual es fundamental".

Ginés González García admitió que se encuentra sorprendido ante el aumento de casos de Covid-19.

En primera instancia, el funcionario señaló que la fase estricta de la cuarentena que rigió entre el 1 y el 17 de julio no tuvo el resultado esperado, y aclaró que si bien "la mayoría" de las personas cumplen con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, las que no lo respetan "hacen pagar un precio grande" al conjunto de la sociedad.

"Me sorprendió este aumento de casos de los últimos días; veníamos viendo datos que no nos gustaban pero la verdad creí que iban a empezar a bajar fruto de la cuarentena. Se ve que no tuvo el efecto que había tenido la cuarentena anterior y que no fue hecha de manera correcta por lo menos por todos los argentinos", sostuvo.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Por ese motivo, volvió a poner el acento en que "la responsabilidad individual es fundamental" y manifestó que "mucho de lo que está pasando hoy tiene que ver con cosas clandestinas, como asados, juntadas, mateadas".

El ministro dijo que los nuevos casos se debe al aumento de reuniones sociales.

En este sentido, dijo que estas actividades que hoy no están permitidas son las que generan los brotes actuales en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en los distintos puntos del interior afectados.

Sobre esto, le pidió a los ciudadanos que se cuiden, ya que estamos frente a una situación que nunca antes vivimos, y que necesitamos que termine de la mejor manera posible.

Además, en declaraciones formuladas a radio FM La Patriada, afirmó que está "preocupado" ante el aumento de los contagios, y advirtió que si bien se entiende que "la gente está harta y cansada", en la medida en que "circula más gente, se suman más casos".

González García le pidió a la gente que se siga cuidando.

"Por favor cuidémonos a nosotros y a los que nos rodean. El cuidado es fundamental para que menos gente se enferme, para que menos gente necesite cuidados intensivos y tengamos menos consecuencias, que una de ellas es la muerte", insistió el ministro.

Por otro lado, el jefe de Asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, afirmó que hoy en día "algunas clínicas privadas están llegando a su saturación" por la atención de pacientes con obra social, mientras que a su vez dijo que en el sistema público "hay instituciones saturadas pero todavía hay espalda".

El sistema de salud privado está por llegar a su colapso.

Al brindar detalles sobre el sistema sanitario de la provincia, el funcionario sostuvo que "tenemos más de 90% de adherencia del sector privado al sistema de camas", y aclaró que a pesar de que el gobernador Axel Kicillof firmó un decreto que permite la atención de pacientes con o sin obra social en clínicas privadas, "todavía eso no pasa de forma masiva".

Lee más. La advertencia de Provincia: "Casi con seguridad vamos a tener que endurecer la cuarentena"

"De hecho, más del 60% de la población de la provincia tiene obra social; entonces hay algunas clínicas privadas que ya están llegando a su saturación, pero atendiendo pacientes con obra social", comentó en diálogo con El Destape Radio, y en relación al sistema público, dijo que "hay algunas instituciones saturadas pero todavía hay espalda".

Del mismo modo, manifestó que más allá de que en algunas zonas la ocupación de camas es más alta, se cuenta con la posibilidad de traslados entre municipios del conurbano; cosa que explicó que por ahora "no viene pasando" pero que "si en algún momento se hace necesario, lo haremos".