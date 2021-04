Gollán sobre las vacunas: "Se están aplicando las mejores de las que podemos acceder"

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, brindó este martes una nueva conferencia de prensa donde habló de las vacunas chinas, después de que durante el fin de semana trascendieran que no eran tan efectivas.

"Se están aplicando las mejores vacunas disponibles de las que podemos acceder en el mundo, y son muy buenas", aclaró.

Daniel Gollán dijo que la vacuna china que se aplica en Argentina es efectiva.

Según indicó el funcionario, hasta ahora en la Provincia se confirmaron 1.090.012 casos, aunque la situación epidemiólogica es compleja, dado a que en las últimas semanas el número de infectados creció y mucho.

"Tuvimos un pico en la primera ola del año pasado, fue en agosto, y tuvimos en ese entonces una ocupación de camas del 70% en el sector público y un poco menos en lo privado. Después tuvimos otro brote en el verano y enseguida tomamos medidas, y lo logramos bajar en la provincia. Se estabilizó y luego empezó acrecer, pero en las últimas semanas se dio un crecimiento explosivo", aclaró el ministro.

Además, comentó que ya aparecieron en todo el país las variantes británicas y brasileñas del coronavirus, pero que la buena noticia es que todavía no aparece la sudamericana, lo que resulta alentador ya que parece que es la que mayor resistencia tendría respecto a las vacunas existentes.

Respecto a la compleja situación que se vive en la Provincia, Gollán dijo que ya no quedan familias que no tengan un conocido o amigo con coronavirus, pero que aún así, saben que hay casos que todavía el sistema de salud no detecta, porque posiblemente son asintomáticos o presentan síntomas muy leves.

"Hoy los grupos etarios que se internan son las personas más jóvenes. Tienen entre 20 y 50 años. Empezamos hace ya un tiempo a observar casos graves de internación en estas edades, que ocupan una cama de terapia e incluso un respirador", alertó.

Por otro lado, el ministro mencionó que la vacuna china que se aplica en la Argentina, llamada Sinopharm, es totalmente efectiva, pero que no ocurre lo mismo con las dosis aplicadas en Chile de la Sinovac.

Los casos en la Provincia siguen en aumento.

"Atroz fue lo que pasó ayer, donde medios porteños sacaron un titular en el cual decían que una de las vacunas de origen chino que se aplica en la Argentina tiene un bajísimo índice de efectividad. La cantidad de llamados de gente angustiada que hemos recibido estas 24 horas después de esa nota mentirosa, repetida por varios medios, genera un daño, temor y miedo infundado. Yo no creo que se hayan confundido una vacuna con otra, creo que lo hacen para generar temor. Es mentira lo que dicen esos medios. Se están aplicando las mejores vacunas disponibles de las que podemos acceder en el mundo, y son muy buenas", destacó.

Además, dijo que desde los medios se instala la idea de que hablar sobre el aumento de casos es inculcar miedo, cuando en verdad sostuvo que "decir la verdad es generar conciencia".