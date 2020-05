González García dijo que es difícil que la cuarentena no se extienda después del 7 de junio

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó hoy que "hay una especulación política" en las expresiones en contra del aislamiento social y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para mitigar el avance del coronavirus y consideró que "es muy difícil" que la cuarentena no se prolongue luego del próximo 7 de junio.



"Se ha desatado un debate entre los supuestos defensores de los derechos individuales y los que tratamos de defender los derechos de todos", dijo el funcionario, en declaraciones a radio Mitre, y remarcó que en todo esto "hay una especulación política".



Para el ministro, esa situación no ocurre "solo acá: es la ideología de Bolsonaro, de Trump y pasa en España también".



"Es un falso debate porque son los mismos que están con los antivacunas. La libertad todos la valoramos pero estamos haciendo las cosas por el bien común, tratar de que la gente no se enferme y que no enferme a más gente”, remarcó el funcionario.



En tanto, destacó que la curva de casos de coronavirus está en “ascenso”, y dijo que "es muy difícil decir que no se extienda" el aislamiento más allá del próximo domingo 7 de junio, cuando vence la última prórroga anunciada por el presidente Alberto Fernández.

El funcionario señaló que "se viene una semana de definiciones" y explicó que "todos los días analizamos la situación con cada uno de los protagonistas”.



En ese sentido, destacó que se está “trabajando intensamente” con las autoridades de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, donde se pone “particularmente la mirada por la gran densidad demográfica que representan los barrios populares”.



En esa línea, mencionó que anoche tuvo una extensa reunión con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, para evaluar el estado sanitario en la ciudad, y adelantó que en las próximas semanas podría darse un cambio de estrategia en ese distrito.



No obstante, González García indicó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue representando "el peor escenario de la pandemia" y aseguró que “el virus está circulando y nadie está exento de la posibilidad de contagiarse”.



Al ser consultado sobre la evolución de la pandemia en la provincia de Buenos Aires, el ministro explicó que se trata de un proceso “lento”, y destacó la labor que el gobierno de Axel Kicillof hace en materia de salud al afirmar que lleva adelante una “estrategia más oportuna” de detección de infectados.



“El conurbano está en una búsqueda activa de casos, con aislamiento de los casos positivos y eso limita la potencia y difusión del virus”, destacó González García.



Por último, desmintió que el sistema de salud esté colapsado y sostuvo que “semana a semana mejora la capacidad de respuesta para los pacientes más críticos”.