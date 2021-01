Gordofobia en Mar del Plata: la denuncia de la modelo plus-size a la que discriminaron en una disco

Sofía Ortiz Andrada, una tucumana de 24 años, denunció haber sido discriminada en un boliche de Mar del Plata, donde no la dejaron ingresar.

La joven, estudiante de Recursos Humanos y modelo plus size de su provincia, estaba vacacionando con amigas en la ciudad costera y reservaron un box en el boliche Bruto, ubicado en Playa Grande.

Sin embargo, al llegar al lugar, sus amigas pudieron entrar pero a ella la retuvieron en la puerta. "Les dije: 'Yo estoy con las chicas que acaban de pasar'", relató a El Tucumano. "El de seguridad me contestó: 'Pará que me fijo si hay lugar'. Me tuvieron esperando ahí como media hora mientras los demás seguían pasando".

Sofía demandó una explicación sobre la demora y el custodio le dijo que sólo se permitía el ingreso de mayores de 21 años. Cuando la joven le mostró su DNI, le exigieron el pago de la entrada cuando el local nocturno permite entrada gratis a los que hacen reserva previa.

De todas formas, accedió a pagar y fue allí cuando le dijeron que ya no había lugar. "Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me largué a llorar y me puse súper mal. Mis amigas se tuvieron que ir del lugar, ellas estaban con mucha bronca por lo que me hicieron", se lamentó.

Oídos sordos

Sofía señaló que es la primera vez que enfrenta un episodio de discriminación de ese calibre. "Nunca me afectó que me miren mal, pero hacer pasar mal a alguien en la puerta es demasiado", señaló.

Y aunque sus amigas le pidieron explicaciones al boliche a través de WhatsApp, no obtuvieron respuesta. "Ellos hacen oídos sordos y no les importó; es más, me parece que lo toman como publicidad para el boliche", aseguró la tucumana. "Yo ahora me siento avergonzada cuando voy a la playa y, después de ese día, no volví a ningún boliche".

Al tomar conocimiento del caso, la delegación de INADI en Mar del Plata se contactó con Sofía para ofrecerle respaldo si decide iniciar acciones legales por daños y perjuicios contra el local nocturno.

"Soy la primera modelo de Tucumán con sobrepeso y no quiero normalizarlo, pero quiero mostrar que en este lugar tacharon a alguien porque su cuerpo es diferente a los demás", explicó la joven. "No quiero que le pase a nadie lo mismo, ya sea por bajito, gordito, por homosexual, porque es una situación horrible".