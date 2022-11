"¡Gracias a esto sos famoso!": la millonaria disputa de uno de los sobrevivientes contra el Chapecoense

El 28 de noviembre se cumplen seis años de la tragedia aérea de Chapecoense, accidente que ocurrió en 2016 cuando el avión en el que el equipo brasileño viajaba a Medellín, Colombia, para disputar la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional, se estrelló 17 kilómetros antes de llegar al aeropuerto de la ciudad colombiana de Rionegro.

Murieron 71 de las 77 personas que se encontraban en el vuelo 2933 de la aeronave de la aerolínea boliviana Lamia entre tripulantes, jugadores, miembros de la dirección, cuerpo técnico y periodistas. Los seis sobrevivientes del fatídico accidente fueron: Ximena Suárez y Erwin Tumiri, miembros de la tripulación; el periodista Rafael Henzel; y los jugadores Alan Ruschel, Helio Neto y Jackson Follmann.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, solo Ruschel fue quien pudo seguir jugando en la actualidad. Neto sufrió traumatismo craneal y varias operaciones, además de no poder recuperarse del dolor de rodilla y espalda que le quedó. Mientras que Follmann, arquero suplente, perdió la pierna derecha.

Alan Ruschel: el sobreviviente que sigue jugando al fútbol

La tragedia impactó fuerte en la vida y salud del lateral que fue el primer sobreviviente encontrado por los rescatistas en la madrugada del 29 de noviembre. Fue trasladado rápidamente a un hospital e intervenido quirúrgicamente por múltiples traumas y también por avulsión en las extremidades, además de una luxo fractura en la columna. No obstante, pudo volver a incorporarse, pero por el nivel bajo que mostraba el club lo dejó ir. Jugó luego en el Goiás, Cruzeiro y América de Mina Gerais.

Recién regresó en 2020 al Chapecoense y ayudó con su gran performance a que el equipo sea campeón de la serie B. Sin embargo, no le renovaron contrato y fue a Londrina Esporte Club en el que se desempeñó hasta hace uno días. Ruschel está teniendo una segunda oportunidad de jugar en serie A, con su próxima incorporación a Juventude a sus 33 años.

Ruschel y Chapecoense: problemas legales

El lateral, en mayo de 2021, demandó ante la Justicia laboral al club brasileño por daños morales, salarios atrasados, derechos de imagen y demora para recibir el seguro por el accidente. En su momento, la abogada Marilú Ramos Maciel compartió: "El accidente fue en 2016 y las familias recibieron (el valor del seguro) cinco días después. Alan lo recibió en 2019 porque se la pasó haciendo las pericias exigidas para cobrar el dinero".

El valor de la demanda, con la corrección monetaria, ascendía a unos 3.38 millones de reales. El club no identificó al jugador como "una víctima del accidente", sino como "un sobreviviente" y, por tanto, no le querían dar los beneficios que le corresponde como víctima. “Hoy tengo ocho tornillos en la espalda, no quiero victimizarme, solo dejar clara esta situación. Afirmar que mi vida siguió con normalidad es absurdo, no solo para mí, sino también para las familias de las víctimas del accidente", salió a decir Ruschel. El lateral brasileño finalmente logró cobrar más de 600 mil dólares a través de su demanda pero la relación entre él y el club quedó totalmente rota.

El accidente que marcó la historia de fútbol y de ambos clubes podría tener el partido que nunca fue: se difundió que el Atlético Nacional invitó al equipo brasileño a disputar un amistoso en la pretemporada el próximo 14 enero de 2023.