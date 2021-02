Grasa gate: cómo se fiscalizan los cortes populares y la "grieta de la góndola" que se desató en redes

El miércoles entró en vigencia el nuevo programa que dispuso el Gobierno que ofrece ocho cortes de carne con rebajas de hasta el 30 por ciento. Si bien las seis mil toneladas que formaron parte del primer envío fueron sometidas al mismo proceso de certificación de calidad dispuesto por los organismos reguladores, la polémica se desató después de que el cantante El Dipy viralizara imágenes de cortes con notable exceso de grasa y cuestionara la calidad de la carne que llegó a las góndolas de todo el país. La fiscalización del programa, las disposiciones de calidad y el cruce por el origen de las imágenes.

"Acá tenés los cortes de carne con precios cuidados que te da el Gobierno. Un pedazo de grasa. Ni a un perro se le da esto. ¡Se cagan en la gente! ¡Se cagan en el hambre de la gente! A ver vos, militante de la pobreza, militan esta hdmp (Sic)", escribió indignado el músico, aunque sin aclarar el origen o identificar a las cadenas que estaban distribuyendo los cortes de baja calidad.

Paula Español, secretaria de Comercio, aclaró: "El acuerdo de precios para la carne se hizo con un grupo de frigoríficos que trabaja con carne de novillo de primera calidad. Es la misma que habitualmente provee a los supermercados y vamos a fiscalizar no sólo para que se cumpla el precio, sino también la calidad de los productos".

De acuerdo al primer relevamiento que se realizó ayer, "los cortes que se ofrecieron eran de buena calidad. Si en algún caso no se está cumpliendo, nos pueden informar la sucursal para poder enviar a un inspector de la Secretaría de Comercio".

Las imágenes viralizadas por el músico no son todas de buena calidad, por lo que en muchas resulta difícil identificar cuáles son las cadenas que están ofreciendo los cortes con grasa. "Acá el asado. No se le hace esto a la gente. ¿Cómo le das esto a un chico? Ni a los animales se les da esto. Qué mal me hace ver estas cosas, qué mal le hacen al pueblo", sumó El Dipy. En el caso de ese corte, el supermercado en cuestión es La Anónima, fundado por el bisabuelo de Marcos Peña y hoy en manos de su primo segundo, Miguel Braun.

El dato también formó parte de la "batalla virtual" que se dirimió en redes sociales. Fueron muchos los usuarios que, al igual que El Dipy, señalaron que los cortes de menor calidad eran vendidos en la cadena de supermercados de la familia del ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri. Sí señores, la grieta también llegó a las góndolas.

¿De quién es la responsabilidad de que lleguen a las góndolas los cortes con exceso de carne?

BigBang dialogó con uno de los encargados de fiscalizar el programa para entender cómo es la cadena de distribución y la fiscalización de la calidad. Mario Ravettino, titular del Consorcio de Exportadores ABC (principal proveedor de los supermercados en el país), siguió el minuto a minuto del operativo de distribución de las seis mil toneladas de carne que el Gobierno volcó a las góndolas de todo el país con descuentos. "Lo primero que quiero aclarar es que estamos hablando del mismo proveedor de siempre. Son los mismos cortes que cualquier consumidor encontraba hace un mes, sólo que con un precio más bajo".

"El proceso es también el mismo de siempre. Cuando nosotros entregamos la mercadería a los supermercados, hay un estándar de calidad para la carne, para las frutas, las verduras y los lácteos. Cuando no se cumple, la mercadería es devuelta y no llega a la góndola. Puede ser que en las seis mil toneladas haya un desvío, es algo que entra en el margen de posibilidad y tiene que ser fiscalizado", refuerza.

Los supermercados tienen la potestad de no aceptar la mercadería, que tiene un previo control por parte del Consorcio. "Trabajamos de forma serie, pero estas cosas pueden ocurrir. Si alguien me manda una foto de una falda, que de por sí es un producto que tiene grasa, pero con un exceso; lo que necesitamos es el ticket para determinar en qué boca de expendio se produjo el problema".

En total, hay 1.600 bocas a lo largo y a lo ancho del país. "Hicimos un monitoreo de todo lo entregado ayer y hubo un problema con dos bocas del noroeste. Fue una falla de logística, por lo cual la distribución empezó a las dos de la tarde y no a las ocho de la mañana. Después, no detectamos irregularidades", refuerza.

"Cuando entregamos la mercadería al centro de distribución del supermercado, son ellos los que después la distribuyen en las bocas. Se hace un control de calidad que cumple muchos requisitos, entre ellos: el color de la carne, el grosor del hueso y la medición de la cantidad de grasa correspondiente, de acuerdo al tipo de corte. Son cuestiones muy técnicas en el caso de la carne, que se cumplen siempre".

El programa funciona los miércoles y se sumarán los fines de semana. "¿Qué es lo que se va a encontrar el consumidor con esta nueva oferta? Nada más y nada menos que el producto que ya tenía todos los días, pero con un precio más bajo. Es la misma carne y el mismo novillo".