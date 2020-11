Grave acusación del Turco García tras la muerte de Diego: "Le pusieron una prótesis de mierda en la cabeza"

El velorio de Diego Armando Maradona comenzó de manera íntima este jueves a la madrugada, y se abrió al público alrededor de las seis de la mañana. Durante las horas que duró, cientos de personas conocidas en el ámbito del fútbol se presentaron para dar sus condolencias y despedir al ex deportista, y entre los que asistieron, estuvo Claudio "Turco" García.

El Turco García dijo que a Maradona le pusieron una protesis mala en la cabeza.

Según trascendió, el ex futbolista permaneció junto al cantante El Polaco acompañando a Claudia Villafañe, quien ahora trabaja con ambos en el ciclo de Telefe MasterChef Celebrity.

Luego de haber pasado varias horas dentro de La Casa Rosada, el Turco se comunicó este jueves telefónicamente con el programa Flor de equipo, que conduce Florencia Peña, oportunidad en la que habló sobre la partida del astro del fútbol y sintió enojo e indignación por como sucedieron las cosas: "No se merecía eso".

"Estoy destrozado. Yo siempre dije que Diego no se dejaba ayudar. Había gente que lo quería por conveniencia y gente que lo quería de verdad. Siempre fue una persona dura, que no quería escuchar", indicó el ex deportista muy conmovido.

El velorio de Diego fue este jueves.

Prestando atención a lo que el entrevistado decía, Peña acotó que, en general, Maradona siempre hacía lo que quería, sin escuchar a nadie, cosa que el Turco negó rotundamente, ya que explicó que en el último tiempo el astro de fútbol estaba manejado por las personas de su entorno.

"En los últimos años Diego ya no decidía. Estaba rodeado de gente nueva y eso me parecía raro. Una vez me distancié de Diego, justo cuando yo dejé de consumir, y le dije que él se pusiera las pilas. El problema era decirle que no a Diego", indicó.

Además, comentó que durante toda su vida el "Diez" había sido súper inquieto, "re polvorita", y que debe haber sido muy terrible para él sentir que ya no podía moverse por sus propios medios, por su complicado estado físico.

En este sentido, el participante de MasterChef cuestionó el procedimiento quirúrgico que le hicieron a Diego hace un par de semanas por el edema subdural que tenía. "¿Sabés la prótesis que le pusieron en la cabeza? Perdón por la palabra que voy a decir, pero una prótesis de mierda le pusieron en la cabeza. ¿Se merecía eso? Claro que no", sostuvo.

Un poco confundida, Florencia Peña le preguntó al Turco si él realmente creía que las cosas habían sido sido así, y contestó que estaba totalmente seguro. "Lo hablé con Dalma, ella misma me lo confirmó. ¿Hasta en eso le tenían que chorear? ¿Ponerle algo tan de mierda y hacerlo pasar por una prótesis buena? Diego estaba en una casa donde dormía en el playroom. ¡Déjense de joder. Basta, ya está!", dijo muy enojado.

Estas declaraciones van en sintonía con lo que creen las hijas de Diego, Dalma y Gianinna, quienes sospechan que su padre pudo haber estado no muy bien atendido tras la operación de la cabeza, y que esa falta de cuidados contribuyó a su muerte.