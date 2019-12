Graves incidentes en la sede de la UTA: destrozos, heridos y detenidos por una violenta interna

Una serie de graves incidentes, que arrojaron el saldo provisorio de 11 personas heridas y varios detenidos, se desarrolló durante la tarde del lunes en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en el barrio de Balvanera.

Por asalto

La tensión comenzó a elevarse cuando un grupo de trabajadores de la empresa DOTA, movilizados por un problema gremial que derivó en un paro sorpresivo de varias líneas esta mañana, llegó al lugar para manifestar su oposición con la actual gestión del gremio a cargo de Roberto Fernández.

Allí, intentaron entrar por la fuerza al edificio generando un enfrentamiento que terminó con destrozos, varias personas trasladadas al hospital Ramos Mejía y al menos un detenido que portaba una pistola 9mm con inscripción de la Policía Federal.

⚠️ [URGENTE] Roberto Fernández, titular de la UTA, en dialogo con Jonatan Viale en @radiolared acerca de los destrozos en la sede sindical: "Tomaron el gremio, estoy arriba del techo, a lo mejor son las últimas palabras que estoy diciendo" pic.twitter.com/KqqhlnTvsg — A24.com (@A24COM) December 16, 2019

De acuerdo a declaraciones del dirigente Miguel Bustinduy, opositor de Fernández, a El Destape Radio, el paro venía analizándose a raíz de algunos despidos, de incumplimientos de la escala salarial y de desatención de la obra social. Pero el vocero de la UTA, Mario Calegari, negó que el gremio decretara o avalara la medida de fuerza de la mañana del lunes.

Dramático relato

"Este grupo de DOTA me tomó el gremio, lastimaron a todos. Estoy arriba del techo. A la policía la pasaron por arriba o no viene, no sé. A lo mejor son las últimas palabras que te digo", declaró dramáticamente Fernández al programa radial Viale 910 de Radio La Red.

"Tengo heridos, gente descompuesta. Públicamente no sé a quién más decirle, no tengo más palabras. Estoy refugiado, entraron con todo. Si suben arriba del techo los mato a fierrazos", sentenció amenazante.

Los manifestantes no sólo provocaron daños en el edificio: dieron vuelta un coche que estaba estacionado en la puerta y además prendieron fuego una moto.