Grúas en la Ciudad: ayer acarrearon 86 autos y activaron el protocolo por coronavirus

Las grúas que acarrean autos mal estacionados remolcaron este miércoles 86 vehículos en la zona del micro y macrocentro, según confirmaron a BigBang fuentes de la Secretaría de Transporte, lo que representa un porcentaje mínimo en comparación con las cifras habituales previas a la pandemia. Sin embargo, ayer hubo un gran fastidio en las playas de estacionamiento de la Ciudad y hasta un hombre dijo que podía tener coronavirus y se activaron los protocolos.

Las grúas incrementaron su actividad en el centro porteño esta semana. Hasta ahora, durante la cuarentena sólo circulaban dos grúas, aunque el Gobierno porteño argumentó esta semana que debido al incremento del tránsito habían aumentado situaciones de mal estacionamiento (en veredas, garajes y rampas para discapacitados) que ameritaban el acarreo de los vehículos. Por eso, sumaron otras dos nuevas unidades de las empresas concesionarias del servicio, Dakota SA y BRD SAICFI, cuyos contratos están vencidos desde hace años a pesar de un intento fallido por volver a licitar el servicio en 2018.

Sólo ayer, según detallaron a BigBang fuentes de la Secretaría de Transporte que conduce Juan José Mendez, se llevaron a cabo 86 acarreos. La cifra representa un 82 por ciento menos que en un día habitual previo a la cuarentena obligatoria. En promedio, antes del 20 de marzo se realizaban 490 traslados de vehículos por día, entre los que estaban mal estacionados y los que se encontraban bien estacionados pero con tickets del parquímetro vencidos o directamente sin el comprobante adherido al parabrisas.

TRES DATOS

Un día normal previo a la pandemia se acarreaban 490 vehículos por día.

Ayer se acarrearon 86.

Es un 82 por ciento menos que lo habitual. Sin embargo, hubo denuncias de conductores que aseguraron que sus autos estaban bien estacionados.

Lo cierto es que el regreso de las grúas provocó un gran fastidio entre quienes se vieron afectados. Ayer, por ejemplo, un conductor manifestó su enojo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, delante de las cámaras de A24, y argumentó que no encontraba lugar para estacionar.

Sin embargo, lo más absurdo ocurrió en una de las playas más concurridas, la que se encuentra al costado de la Facultad de Derecho, en el barrio porteño de Recoleta. Allí un hombre de 67 años a quien le habían remolcado el auto llegó muy ofendido y expresó ante los empleados del lugar que podía tener coronavirus y ser asintomático, por lo que automáticamente las autoridades activaron los protocolos. “Si yo llego a tener coronavirus ando paseando por todos lados para retirar el auto”, les decía.

Estoy caliente porque me llevaron el auto, hace 48 días que estaba bien estacionado en la calle".

Insólitamente, una frase dicha al pasar derivó en que acudan al lugar personal del SAME y policías de la Comisaría N° 2. Pero aún más increíble fue su relato ante los medios, que dio desde su auto, encerrado: “Salí a tirar la basura y no me encontré el auto donde lo dejé hace 48 días. Pensé que me lo habían robado porque no había ningún cartel de remolque. Caminé cuatro horas buscándolo, llegó acá y dije ‘ustedes no saben si yo soy asintomático y pueden correr el riesgo de que los contagie’ y salieron de la oficina y activaron el protocolo diciendo que yo tengo coronavirus. Yo no tengo coronavirus”, aclaró.

“Yo estoy caliente porque me llevaron el auto, pero soy consciente. Hace 48 días estaba bien estacionado”, repitió molesto el hombre, que finalmente pudo regresar a su casa, aunque fue escoltado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

