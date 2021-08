Guadalupe: la grave falla de la Policía de San Luis durante la primera semana y el "rastro de la ruta 7"

La madre y abuela de Guadalupe Belén Lucero llegaron en las últimas horas a la ciudad de Buenos Aires para mantener mañana una importante reunión con tres de los principales ministros nacionales que siguen de cerca la búsqueda de la nena de cinco años que lleva 71 días desaparecida: Martín Soria, Sabina Frederic y Elizabeth Gómez Alcorta. Críticas de la investigación que lleva adelante desde el 14 de junio la Policía de San Luis, la familia de la menor denunció un grave error que podría haber permitido que la pequeña fuera secuestrada por una red de trata.

Tal y como confirmó a BigBang días atrás, Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe, decidió avanzar por su cuenta y convocó a Santiago Díaz, quien forma parte de la Brigada Internacional Canina R.I.K-9. "Llegó con su equipo el sábado y fueron a mi casa. De ahí, partieron a la zona cero, que es la casa de mi hermana. Ahí detectaron el olor de Guada, entonces empezaron a trabajar con eso. Cuando llego el domingo, me encuentro con que me dicen que a Guada la sacaron por la ruta", reveló con angustia la mujer, en declaraciones al canal C5N.

¿Cómo fue posible que Díaz encontrara un rastro de la menor cuando la zona no sólo fue rastrillada por efectivos de la Policía local, sino que además también fue recorrida por los canes de la dirección oficial provincial? "Cuando me dijeron lo de la ruta, desbordé; estaba toda la Policía (de San Luis). En mi desesperación los maltraté a todos, porque en estos dos meses ellos pasaron muchísimas veces por ahí y nunca encontraron el rastro de Guadalupe. Y eso fue porque la prenda con la que estaban guiando a los canes no tenía el olor de Guada, por la forma en la que la manipularon; la contaminaron", denunció.

"Santiago hizo un trabajo especial a través de una gaza mojada. Gracias a eso sacó el olor de la niña. Es un procedimiento que lo hizo en casa y de ahí sacó el olor original de Guadalupe. La perra nunca detectó el olor (de la menor) en la prenda que ellos (la Policía puntana) usaban para rastrearla, pero sí lo encontró en la zona cero, en la casa de mi hermana. La perra marcó la silla en la que Guada se sentó hace dos meses y eso que mi hermana las movió de lugar. Santiago nos explicó que el olor queda debajo de la silla", explicó.

Ese no fue el único lugar en el que el perro de Díaz encontró rastros de Guadalupe: también identificó el lugar en el que jugaba a la rayuela junto a su prima el día de su desaparición. "Esa tarde Guada se recostó en el piso, porque le gustaba revolcarse. Cuando el perro marcó ese lugar, en el que jugaron a la rayuela, mi hermana me miró y me dijo: 'Guada estuvo ahí acostada'. Y así empezaron a hacer todo el trabajo y el perro los guió hasta la Ruta 7", explicó.

Esta no es una carrera para ver quién gana, la nena no es un trofeo. Nosotros queremos que la encuentren"

Esta evidencia vuelve a poner sobre la mesa una de las principales líneas de investigación: que la menor pudo haber sido secuestrada en un auto por una red de trata de personas. "Sé que a lo mejor la Policía de San Luis se ofende, pero ellos tienen que entender que nosotros tenemos un sólo objetivo: encontrar a Guadalupe. No nos importa quién. Esta no es una carrera para ver quién gana, la nena no es un trofeo. Nosotros queremos que la encuentren", sumó Silvia, abuela de la nena.

"Mi bronca es que yo había pedido la participación de este señor (por Santiago Díaz) a los pocos días que Guada desapareció y me lo negaron. La provincia no lo dejó entrar, porque supuestamente ya contaban con perros especializados. El hombre siguió en contacto conmigo. Volví a pelear por él. En ese momento tampoco tenía abogado para que me hicieran el oficio. Ahora lo hicimos y al toque se contactó con la Policía. Fue tan rápido todo. Se lo agradecí mucho y todo el tiempo. Hubiese cambiado mucho si lo hubiesen dejado venir a los pocos días de la desaparición de Guadalupe", advirtió la mamá.

El perro llegó hasta la orilla de la ruta, eso quiere decir que la pusieron dentro de un auto y se la llevaron así"

Ahora, la Policía deberá controlar cada uno de los pasos provinciales y se perdieron días y semanas clave para encontrar a la nena. "Ahora tienen que encontrar el auto en el que se la llevaron a Guada. No se la llevaron en moto, ni en bicicleta, ni caminando. Santiago nos explicó que si se la hubieran llevado en un 'vehículo abierto', el olor seguiría. Pero como el perro llegó hasta la orilla de la ruta, eso quiere decir que la pusieron dentro de un auto y se la llevaron así. Hubiese cambiado muchísimo la causa".