Guerra comercial, campaña y juicio por abusos en la Iglesia: las 7 noticias para empezar el día con toda la información

Guerra comercial: China devaluó, cayeron las bolsas y en Argentina el dólar cerró a $46,68

En un nuevo round de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, el gigante asiático ayer devaluó su moneda como respuesta a la decisión de Donald Trump se subir aranceles a las importaciones. El “efecto China” provocó un temblor en las bolsas estadounidenses y sacudió a las economías emergentes. En la Argentina, el dólar subió casi un 2 % y saltó a los $46,68 en el Banco Nación.

Si bien la devaluación fue similar a la registrada en otros países de la región en términos porcentuales, el efecto es mayor debido al contexto electoral. A días de las PASO, el objetivo del Gobierno es contener a la divisa norteamericana y evitar que una suba se traslade a precios.

Macri: “Ojalá Dios me ilumine para saber cómo ayudar a todos los argentinos”

El presidente Mauricio Macri cerró ayer por la tarde su campaña en la ciudad de Rosario rodeado de dirigentes santafesinos. “Este domingo se define si seguimos avanzando o volvemos al pasado. Y se define con tu voto”, lanzó el líder de Juntos por el Cambio, que busca la reelección. Luego, aseguró: “Ojalá Dios me ilumine para saber cómo ayudar a todos los argentinos”.

Hoy el presidente cerrará su campaña en la Capital Federal, con un acto en el microestadio de Ferro junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el candidato a vice en la Ciudad, Diego Santilli, los candidatos a senadores, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri y el resto de la dirigencia porteña.

Alberto Fernández recorre la Provincia antes de su cierre con Cristina en Rosario

Luego de participar de un acto junto al candidato a jefe de Gobierno porteño, Matías Lammens, Alberto Fernández viaja hoy a Zárate, en una recorrida que lo llevará también por San Nicolás y Campana, donde hará recorrida por ferias y un acto abierto. Mañana será el gran cierre, con un acto por la tarde en el Monumento a la Bandera de Rosario, a donde confluirán gobernadores y candidatos de todo el país.

Por su parte, el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, concentrará hoy su actividad en la ciudad de La Plata, donde tiene previsto inaugurar una casa cultural y realizar una serie de recorridas a días de las elecciones primarias.

A días de las elecciones, el gobierno quiere debatir un proyecto de “ficha limpia” para candidatos

El bloque oficialista impulsa un proyecto para prohibir que personas condenadas por hechos de corrupción puedan ser candidatas a cargos electivos. La discusión comenzaría hoy, a días de las elecciones primarias, aunque lógicamente en caso de prosperar no entraría en vigencia este año. El gobierno ya había intentado tratar un proyecto similar en 2017.

Según informó Parlamentario, el texto busca incorporar un artículo a la ley de partidos políticos para establecer la prohibición para quienes estén condenados en segunda instancia por delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de fondos y negociaciones incompatibles con la función pública.

El Indio Solari, duro con el Gobierno de Macri: “Se tienen que ir, si no me tengo que ir yo”

El ex líder de Los Redondos rompió el silencio y criticó fuertemente la gestión de Mauricio Macri y defendió a Cristina Kirchner. Dijo que “si todavía no la embocaron es porque está muy difícil encontrarle algo”, y sobre el gobierno aseguró: “De alguna manera esta gente se tiene que ir, no hay vuelta de hoja, yo no voy a soportar otra vez…”.

“Estoy como el culo, no por la enfermedad (años atrás reveló que padece Mal de Parkinson), sino por cómo están las cosas, estoy odioso, se están muriendo pibes, de salud estoy bien, tengo el despelote de que no me acuerdo los horarios”.

Las apps de delivery continúan suspendidas, aunque la Ciudad apelará el fallo judicial

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó que la Ciudad apelará el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, que el viernes dispuso la suspensión y el bloqueo de las apps Glovo, Rappi y Pedidos Ya hasta que garanticen las condiciones de seguridad de los trabajadores y de salubridad de los alimentos que trasladan.

Ayer Rodríguez Larreta cuestionó el fallo y dijo que las aplicaciones “generan mucho empleo” y son “utilizadas por muchísima gente”. Gallardo dejó firme el fallo y ordenó clausurar las plataformas de pedidos online. El viernes había exigido a la Policía que realice controles de tránsito y decomisos de mercadería a quienes incumplan la resolución.

Continúa el juicio a los curas abusadores del instituto Próvolo de Mendoza

Los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, así como el ex empleado del instituto Próvolo, Armando Gómez continuarán siendo juzgados por abuso sexual con acceso carnal a nenes y adolescentes sordomudos, perpetrado entre 2007 y 2016. Esta primera semana declararán 29 personas y el debate será a puertas cerradas y con lenguaje de señas, para garantizar los derechos de las víctimas.