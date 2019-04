Guerra sobre ruedas: la AFIP le reclama a UBER más de $358 millones por impuestos y cargas sociales

La AFIP le reclamó a UBER una deuda millonaria que asciende a más de $358 millones por el pago de impuestos y cargas sociales de los choferes, a quienes el organismo recaudador consideró como empleados de la empresa. y rechaza la postura de la empresa, según la cual los conductores son “socios” y no contratados.

La inesperada guerra entre la AFIP y UBER apunta al cobro de una millonaria deuda que el organismo recaudador le reclama a la empresa. Los montos fueron publicados hoy en el Boletín Oficial, y apuntan en concreto al pago del IVA, el impuesto a las Ganancias y las cargas sociales a los conductores, que la AFIP entiende que son empleados.

Para el organismo que dirige Leandro Cuccioli, UBER realizó operaciones millonarias pero registra una “ausencia total de declaraciones y pagos impositivos”. Inclusive, una tarea de fiscalización de la Dirección General Impositiva (DGI) determinó que los fondos que se cobraban en la Argentina eran enviados al exterior por medio de un “complejo entramado societario internacional”. Luego regresaba el dinero para depositar en las cuentas de los choferes, depositado en al menos tres bancos.

La AFIP cree que UBER desarrolló un servicio de transporte por medio del trabajo de los dueños de los vehículos y sus choferes. Por eso, además de reclamar el pago de IVA y Ganancias, le exige a la empresa extranjera que abone las cargas sociales de los trabajadores. De hecho, el organismo recaudador es claro al remarcar que los conductores son empleados en relación de dependencia y no “socios”, como dice la compañía.

De todos modos, la empresa afirma haber pagado todos los impuestos en tiempo y forma y niega que se trate de empleados en relación de dependencia. “Son socios conductores, no empleados de la plataforma”, afirmaron. Además, aseguran que hasta ahora no recibieron ninguna notificación de la AFIP y que el juzgado en lo Penal Económico N° 8 determinó en 2017 que la empresa no evadió ni evade aportes.

Según UBER, la empresa pagó impuesto a las Ganancias “como toda compañía internacional que presta este mismo tipo de servicios”.