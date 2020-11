Guillermo Coppola estaba al aire cuando se enteró de la muerte de Diego: "Tiraste tanto, tanto de la soga"

Conmoción absoluta. Guillermo Coppola, histórico amigo y ex representante de Diego Maradona, se quebró en vivo al hablar del fallecimiento del ex futbolista. "Prefiero no creer esto. Prefiero no pensar y sentir que es un sueño", se lamentó entre lágrimas.

Coppola se enteró de la muerte del "Diez" al aire. Se encontraba en su casa, pero participaba del ciclo No está todo dicho, conducido por Guido Kaczka en La 100. "La soga se rompe en algún momento. Tiraste tanto, tanto de la soga", fue su primera reacción.

"Elijo guardar los buenos recuerdos. Veo algunas fotos y era tan chiquito. Prefiero ese Diego con el que nos divertimos, que la pasamos bien, que lloramos, que sufrimos... Pero viste, la cuerda un día se rompe. Mucho tirar de la cuerda", reiteró.

El ex representante se mostró conmovido y le costó encontrar palabras para describir su dolor. "Estoy destrozado, destruido. Imagino a sus hijos, sus hermanos, sus hermanas. No quiero ni pensar, prefiero no creer y pensar que es un sueño".

"¿Cuántas religiones hay? Muchas. En la Católica Apostólica Romana está el Papa, uno de los tipos más conocidos del mundo. Pero otras religiones no lo registran por sus diferentes creencias. Somos más de siete mil millones de personas en el planeta, imaginemos que al 20 por ciento le gusta el fútbol. Todo el resto, miles y miles de millones, saben quién es Maradona y aplaudieron un gol suyo", destacó.