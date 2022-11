"Había desaparecido hace 3 meses": qué dijo la mujer que metió a su hija "en un caja y la llenó de cemento"

Aún no está claro por qué no avisó. No están claras las circunstancias de la muerte. Mucho menos por qué hizo lo que hizo. Tampoco está claro por qué ella tenía la custodia y no su ex pareja. Lo que sí se sabe es que Milagros de cinco años falleció hace alrededor de tres meses y nadie sabía de esto más que su madre, Vanesa Mansilla quien tomó la particular decisión de esconder su cuerpo en una mesa de luz, la cubrió de cemento y la dejó adentro de un placard de su casa de dos ambientes en el barrio de Villa Ballester, partido de San Martín.

La noticia del deceso de la niña se conoció luego de que su madre fuera a la comisaría a declarar que su hija había muerto en su casa y porque se asustó "la metió adentro de un caja y la llenó de cemento". Esta macabra situación ocurrió en la mañana del lunes. Rápidamente, oficiales de la comisaría N°2 de San Martín se dirigieron a una de las casas ubicadas en Catamarca 3931 para corroborar el hecho.

Los vecinos del complejo comentaron que, al preguntar por Milagros, su madre respondía que estaba con "alguien de servicios sociales" y que ella seguía con su vida habitual, que "hizo fiestas" y que tuvo "encuentros con gente". Por otro lado, estaba el padre que había iniciado una denuncia por "impedimento de contacto". Resulta que no la dejaba ir a ver, ni a él ni a los otros dos hermanos de tres y siete años que tenía la niña por parte de su padre.

Mansilla fue detenida y está a disposición de la justicia: será indagada en las próximas horas. Se encuentra ahora en la Fiscalía 5 en el Departamento Judicial de San Martín, según compartieron en un móvil de C5N, y la joven de 27 años tendría antecedentes penales. Así mismo, se conoció que la muerte se dio por displasia broncopulmonar por lo que para la Justicia no hay crimen, no hubo muerte violenta ni fue homicidio; ni tampoco hay lesiones en el cuerpo de la niña. Pero, se deberá investigar el horror de hallazgo ya que la madre no actuó de acuerdo a las circunstancias.

La indagatoria que se le hará servirá para esclarecer el hecho que sorprende después de haber estado con el cuerpo de su hija muerta en su precario departamento de dos ambientes en Villa Ballester. Lo que si está confirmado es que la madre dijo que "había tenido un broncoaspiración" y que eso le generó su deceso, después "no supo qué hacer".

De acuerdo a lo expresado por el canal televisivo, el olor de putrefacción del cuerpo de la criatura se siente. Contaron también que Milagros había sido prematura, que tuvo muchas infecciones pulmonares y que es probable que la muerte haya sido producto de un mal cuidado de esas dolencias que tenía. Es que, supuestamente, los primeros dos años de su vida se la pasó internada en el hospital y su madre la acompañaba.

En el momento, la Policía 2da de San Martín, policía científica y bomberos fueron quienes intervinieron en el lugar del hecho y realizaron los informes que determinan la causa de la muerte cómo había declarado su mamá. Ahora bien, la causa pasará por el fuero de Familia por la denuncia del padre para hacer pericias.