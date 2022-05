Habla Cristina, Guzmán se empodera y Máximo canta retruco: las 7 noticias del día

Kreplak habló sobre los nuevos casos de hepatitis: qué escenario vaticinan

Después de que la Organización Mundial de la Salud emitiera un alerta por las infecciones de hepatitis aguda grave de origen aún desconocido reportadas en Europa, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, habló de la situación en la argentina: hay ocho casos en estudio.

"No es un brote", aclaró de inmediato, al tiempo que sumó: "Puede que estos casos sean los mismos que habitualmente suceden; pero debido a la alerta están notificados. Quizás se deban a un tipo de virus nuevo, se está trabajando sobre un posible virus causal".

Consultado sobre los casos europeos, Kreplak explicó: "En Europa hubo una serie de casos de un tipo de hepatitis, enfermedad aguda que afecta el hígado, de origen desconocido. No es de los virus que habitualmente producen esta enfermedad. Hay 190 casos en el mundo y en nuestro país no es un brote".

El funcionario llamó a no "alarmarse": "Hay casos aislados que podrían o no deberse a estos nuevos virus. No es para alertar, sino para que el equipo de salud esté atento".