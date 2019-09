Habló desde la clandestinidad el dueño de la radio que atacó a la locutora: "Ella es una persona muy violenta"

El nombre de Rodolfo Ridao cobró gran notoriedad en las últimas horas a raíz de un polémico audio y posterior denuncia de la locutora sanjuanina Claudia Vázquez. En medio de una emisión, el dueño de la Radio FM Bohemia agredió verbal y físicamente a su empleada, quien en su afán de defenderse de las amenazas que recibió minutos después decidió hacer un descargo a través las redes sociales.

La situación resultó tan violenta para los oyentes, que uno de ellos se comunicó con el 911 para dar aviso de lo que pasaba. Ya repuesta, después del brote de su jefe, la locutora fue hasta la Comisaría de la Mujer para hacer la denuncia por violencia de género y violencia laboral contra Ridao y pidió además una restricción perimetral.

La causa quedó en manos del Quinto Juzgado Correccional, a cargo del juez Matías Parrón, quien emitió una orden de detención contra el empresario radial. Hasta el momento, él se encuentra prófugo, es buscado por la policía y decidió defenderse a través de dos audios que filtró a la prensa sanjuanina y en los que asegura que Vázquez es la verdadera “violenta”.

“La situación fue sacada totalmente de contexto y por supuesto editada y preparada para escrachar, apretar y extorsionar. Hace tiempo que vengo sufriendo una situación muy complicada con Claudia Vázquez, que tenía un espacio acá en la radio y cobraba su publicidad. Ella facturaba y era independiente de la radio”, explicó Ridao.

Y siguió: “Esta mujer es muy conflictivas y hace mucho tiempo venía con problemas. Tal es así, tengo las personas, los testimonios y las pruebas, que muchas personas se fueron de este medio de comunicación por su forma de ser. Tenía que ver con sus tratos, calumnias y conductas bastante malas para una convivencia de un equipo de trabajo”.

Según cuenta Ridao en uno de sus audios, este miércoles lo llamaron dos de sus empleados radiales para comunicarle que “no iban a trabajar más porque no soportaban los tratos de esta mujer y sus manipulaciones”. “Tenían disgustos diariamente con Claudia Vázquez. Hace diez días se fue una persona que yo estimo mucho por causas de esta mujer”, detalló.

Y continuó: “Vine al estudio para tratar de discutir con ella, porque ya le hablé un millón de veces y no daba para más. Entonces le dije que no le iba a permitir hacer más su programa porque yo no podía perder a todo el mundo por defenderla a ella. Es madre soltera de tres hijos, viene de un mundo complicado y acá se la formó desde cero. Venía de una situación muy oscura”.

Además, durante su descargo, el dueño de la emisora sanjuanina señala que el audio que Vázquez compartió estaba “editado”, ya que “no está la primera parte en donde yo le expreso que no iba a poder seguir así trabajando, Ella comenzó a insultar a todos sus compañeros, como era de costumbre….después me insultó y me amenazó a mí con denunciarme”.

“Ella es una persona muy violenta que saca muy fácil de las casillas a cualquiera. Ella se dirigió a la consola, cuando no me di cuenta levantó el micrófono apropósito para sacarme al aire cuando yo ya estaba muy nervioso y me grabó con su celular. Estaba muy nervioso, dijo cosas tremendas de las cuales me arrepiento”, reconoció.

Y agregó: “Yo jamás he tenido un acto de violencia en mi radio. Todos los que trabajan acá son mi familia. Ninguno la soportaba”, sin antes asegurar que “jamás” le tocó ni un solo pelo. “Jamás le hubiera tocado un solo pelo, ni a ella ni a nadie”, sentenció.