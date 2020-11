Habló el hermano gemelo del agresor de Julieta Antón: "La cuarentena tuvo mucho que ver"

Sebastián Damián Villarreal, el joven de 30 años imputado luego de atacar a las profesoras de baile en Belgrano, permanece detenido por el delito de "tentativa de femicidio". Mientras una junta médica determinará si es o no imputable, su hermano gemelo, Marcos, habló con los medios y reveló: "Siempre fue bueno, más allá de que las imágenes digan lo contrario. Tiene una enfermedad que yo no me di cuenta y reaccionó de esa manera, pero antes esto no lo tenía".

"Creo que el efecto de la cuarentena tiene mucho que ver con lo que pasó. El encierro lo hacía hablar solo", reconoció el gemelo, al tiempo que explicó que ambos viven con su abuela en Berisso y que cumplieron con la cuarentena por Covid-19 de forma estricta: "Sólo salimos para hacer los mandados".

Según Marcos, Sebastián "nunca tuvo un hecho de violencia". "Mi hermano es árbitro de fútbol y estaba bailando. Estaba estudiando para emprender un proyecto de ropa. Él quería hacer eso para entrar en un programa de televisión, ese era su sueño; estar en el espectáculo".

Sebastián asistía los lunes y martes a la escuela de danzas en la que trabajan Julieta Antón y Sofía Bovino, las dos mujeres que ayer por la tarde intentó acuchillar. "Me enteré de lo que estaba pasando por los medios", reconoció su hermano gemelo.

El agresor debió ser reducido por la Policía con un disparo en la pierna, después de que se negara a soltar a sus víctimas y continuara atacándolas con un arma blanca delante de los efectivos que intervinieron en el operativo en la escuela de danza.

"Ese día, mi hermano se levantó, tomó mate, fue a hacer los mandados y se quedó lavando unas cosas", describió su gemelo, y sumó que el agresor nunca había tenido novia. Consultado por la presunta obsesión con la ex bailarina de Showmatch, Marcos aseguró que nunca percibió nada raro.

"Quiero manifestar mi solidaridad con las dos chicas que sufrieron este episodio. Gracias a Dios que están bien, que es lo importante", cerró el gemelo, en diálogo con el canal de noticias TN.