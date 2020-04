El hijo del fallecido por coronavirus, que se contagió por el asado en Loncopué: "Fue una inconsciencia"

Habló Claudio, el hijo de una de las personas que falleció luego de contagiarse de coronavirus tras el cuestionado asado familiar en el pueblo neuquino de Lancopué. El hombre explicó qué fue lo que sucedió y por qué su padre se contagió pese a no haber asistido al evento, que violó el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno. En total, 24 personas contrajeron el virus y dos fallecieron.

"Lo que pasó fue producto de la inconsciencia, no hubo mala intención", explicó el joven. Su padre, Gabriel, era paciente de riesgo por ser ex fumador, padecer diabetes y tener 68 años. Si bien no participó del asado organizado a principios de abril, quedó expuesto al virus que se propagó en la reunión. Cabe destacar que Lancopué tiene sólo seis mil habitantes. "Lamento la inconsciencia, pero no guardo rencor", reconoció, en diálogo con el diario provincial La Mañana.

De acuerdo a la familia, el contagio de Gabriel se produjo después del asado. La principal hipótesis que barajan es que quedó expuesto al virus por el contacto que mantuvo con el hijo de Manuel, el segundo fallecido en el pueblo por coronavirus y organizador del festejo que violó la cuarentena. Días después, uno de sus hijos -gasista- fue a la casa de Gabriel para arreglarle un calefactor.

"Era nuestro vecino de toda la vida porque su casa está pegada a la casa de mis padres. La relación de mi padre con el hijo de este hombre siempre fue excelente todo el tiempo. Lo que pasó fue producto de la inconsciencia, no hubo mala intención", reiteró.

Al momento, hay 60 personas aisladas y 24 casos positivos en el pueblo, que quedó blindado para evitar la propagación del virus. "Hubo mucha inconsciencia por parte de la gente. Se confió demasiado, no se apegaron al cumplimiento de la cuarentena".

"Cuando fallece mi papá, la punta del ovillo comenzó a desentrañarse y ahí la gente entró en miedo. No en pánico, porque lo que se veía por televisión como algo lejano, ahora lo teníamos en nuestro pueblo".