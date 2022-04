Habló el niño que manejó un colectivo y chocó autos: "Me invitó el chofer a dar una vuelta"

La semana pasada un niño de 12 años protagonizó una escena de película en Córdoba: robó un colectivo, manejó 30 cuadras y chocó dos autos. Ahora el chico decidió romper el silencio y junto a su padre habló por primera vez de lo sucedido: "Vi el ómnibus frenado ahí, me acerqué y vi a un hombre sentado en el lugar del conductor”, comenzó. Y siguió: “Me dijo que me sentara al volante y maneje”.

Todo empezó en la intersección de las calles Batalla de Cepeda y Duarte Quirós, cerca del Nuevocentro Shopping. La unidad de la línea 44 se encontraba estacionada aguardando un auxilio por un problema en el funcionamiento de la caja de velocidad. Por protocolo de servicio, el chofer no se encontraba en el lugar pero dejó las llaves colocadas en el vehículo para cuando llegara la grúa.

“Era parecido a muchos que pasan por casa y me saludan a mí y a mi papá”, expresó el niño y luego relató que se puso a dialogar con el que el creía era el chofer y que lo invitó “a dar una vuelta”. El padre del joven también había dado su testimonio, tras conocerse lo sucedido, y coincidió con las palabras de su hijo, afirmando que tenían cierta relación con los choferes de esa línea. Hasta ese momento, según detalló, iba sentado en el asiento del acompañante. Luego, siguieron por la calle Misiones hasta Pueyrredón, en donde doblaron y fueron hasta la calle Espora.

“Me dijo que me sentara al volante y manejé por Espora”, señaló el niño que en ese instante, se transformó en el chofer. Luego, la situación empeoró cuando el conductor se bajó del auto y el nene quedó solo en la unidad, tal como se pudo ver en los videos que captaron las cámaras de seguridad.

Según relató, eso pasó luego de que chocara a otros vehículos. “Yo manejé por la calle Espora. Había dos autos en doble fila, estaban parados. Los rocé y él se bajó. Ese hombre que no sé quién era, si era chofer o era un mecánico”, aclaró. “Se baja y me dice que se vuelve a la empresa. De ahí yo sigo manejando hasta que llego a la placita”, aseveró.

Luego en una plaza detuvo el colectivo. “Me venía siguiendo de atrás una persona que en el video sale corriendo. Me bajé asustado llorando. Le dije que no me pegue porque era un niño”, recordó y confirmó que esa persona llamó a la Policía y después a su papá.

Al parecer, los conocimientos que el nene tenía de la técnica se la habían enseñado choferes de la línea. “Ellos me iban indicando como acelerar y frenar cuando me subía a un colectivo”, señaló. Para frenar, mencionó que usó el freno de mano: “Ellos me enseñaron lo que era esa palanquita”. La escena por suerte, no dejó víctimas. “Pude haber matado a alguien o haber chocado a un niño, a una persona, a un auto con una familia adentro. Pude yo mismo tener un accidente. Vi que era un peligro, pero me iba fijando”, finalizó el nene.

El testimonio del papá del niño de 12 años

El padre del chico se lamentó esta semana por lo ocurrido y en entrevistas con medios locales afirmó: “Muchas veces se va en el colectivo hasta el fin del recorrido y lo ocultan. Muchos choferes le indicaban cómo se maneja. Yo considero que le estaban dando un arma para matar a un niño de 12 años”, expresó. “Gracias a Dios que mi hijo no atropelló a nadie porque podría haber sido fatal”, dijo el hombre de 66 años.