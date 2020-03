Habló el seguridad golpeado por un vecino que se negó a la cuarentena: "Es una bestia, no lo perdono"

Gustavo Granucci es el empleado de seguridad privada golpeado por un vecino de Olivos -identificado como Miguel Ángel Paz- que se negó a permanecer en cuarentena, pese a haber regresado de Estados Unidos en los últimos días. El video de la agresión se hizo viral y el propio Alberto Fernández se puso en contacto con el trabajador para garantizarle no sólo su continuidad laboral, sino también el inicio de acciones contra Paz. El relato del antes y después de Granucci y su denuncia: "Después de pegarme se quiso profugar".

"Sólo cumplía mi trabajo. Él tenía que seguir con la cuarentena porque había vuelto de los Estados Unidos. Me pegaba en la cabeza y me decía que me iba a matar. Después, quiso darse a la fuga", advirtió el empleado en diálogo con TN.

Leé también | Quién es el violento que golpeó al guardia que lo reprendió por no cumplir la cuarentena

De acuerdo a lo consignado por la empresa de seguridad privada para la que trabaja Granucci, la golpiza se produjo después de que Granucci reportara a sus superiores que Paz incumplía con la cuarentena. "Gustavo cumplió con su trabajo y con el protocolo de seguridad. Llamamos al 911 para denunciar lo que estaba sucediendo. Ese es el momento en el que Paz baja y lo ataca".

Llamamos al 911 para denunciar lo que estaba sucediendo. Ese es el momento en el que Paz baja y lo ataca"

Al momento, Paz no se encuentra bajo arresto domiciliario como había trascendido. "Simplemente, se le puso una custodia policial en la puerta para garantizar el cumplimiento de la cuarentena. Pero no está detenido. Gustavo va a volver a trabajar cuando se mejore, no tenemos nada que recriminarle. Sólo hizo su trabajo".

Leé también | Bitácora del coronavirus: cómo está el primer recuperado en el país y cuándo saldrá a la calle

"Me siento todo dolorido", reconoció el seguridad privada. "Tengo muchos golpes en todo el cuerpo. Tengo cortes en la nuca, fractura de tabique y hematomas en la espalda", detalló. En efecto, Paz fue denunciado y la causa está caratulada como "lesiones leves".

A una bestia así no la perdono. Tengo un hijo de cuatro años y laburo para él"

"Que lo perdone Dios. Yo a una bestia así no la perdono. Hoy no estaría hablando con ustedes. Tengo un hijo de cuatro años y laburo para él", remarcó horas después Gustavo, en otra entrevista la ciclo Nosotros a la mañana.