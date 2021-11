Habló Eliana, la "cheta discriminadora" de Colegiales: “ Tengo 19 años y no me reconozco en este hecho"

Eliana Sosa tiene 19 años y saltó a la fama de la peor manera: quedó grabada mientras agredía y discriminaba a una de las policías que intercedió en la pelea que ella mantenía con su novio, de 26 años, dentro de un taxi en el barrio porteño de Colegiales. Los efectivos se hicieron presentes a pedido del conductor del vehículo, el cual quedó sobrepasado por el nivel de violencia de los pasajeros.

Según había trascendido, la pelea comenzó pasadas las dos de la madrugada del pasado miércoles cuando la joven y su novio comenzaron a discutir por una presunta infidelidad por parte del hombre. Las agresiones hicieron que el taxista decidiera frenar el viaje en avenida Lacroze y Conde, en donde pudo avisarle a los efectivos de la Policía de la Ciudad lo que estaba sucediendo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ya ante los efectivos, se olvidó de su pareja y comenzó a insultar a los efectivos que intentaban ayudarla. "¡Deja de grabarme vos, pobre de mierd...!", gritó la joven, en alusión a un vecino que, atónito por el nivel de violencia de la adolescente, sacó su celular y registró todo. "¡No me toques! ¡No me gustan las negras! ¡Soltame!", insistió contra la policía que seguía intentando contenerla.

Y no conforme con sus dichos, agregó a los gritos: "No me gustan las negras, por favor, me pongo mal. No me gusta la gente oscura. ¡Sacame de esta gente! Aparte graban. Miren lo que son, con esas ojotas de indio pobre". El Ministerio Público Fiscal actuó de oficio y el hecho ya está siendo investigado. En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, presentó una denuncia por discriminación contra la mujer que agredió a la joven policía.

El delito tiene una sanción que va de dos a 10 días de trabajo comunitario o una multa que arranca en $400 y llega a los $2000. Por esta razón, Sosa se disculpó este lunes por horrenda actitud y aseguró que “no volverá a ocurrir”. “No me reconozco en este hecho ocurrido, estaba bajo efectos de alcohol. No fue mi intención insultar a los policías. No tengo nada en contra de ellos. No quise insultar a otro tipo de gente. No quise que nadie se sienta ofendido tras mis palabras”, dijo.

En diálogo con A24, la joven de 19 años no dudó en pedirle disculpas a todos aquellas personas que se hayan ofendido por sus violentos comentarios. "Les pido disculpas a todas las personas que se sintieron mal por lo dicho. No va a volver a pasar este hecho, no va a volver a ocurrir bajo ninguna circunstancia. Es lo único que tengo para decir. Y pido disculpas a todas las personas que se sintieron agredidas”, destacó.

Durante la charla que mantuvo con la señal de noticias, Sosa confirmó que tiene 19 años, que está “terminando de estudiar” y que es “la primera vez” que se refiere a la policía en esos términos. También afirmó que su intención nunca fue la de agredir a los policías y confirmó que ya pidió una “mediación” para “pedirles disculpas cara a cara" a los efectivos que solo buscaron socorrerla tras la denuncia del taxista que la trasladaba.

Según explicó, tuvo “un problema de casi infidelidad” con su pareja en un taxi y aclaró que le llegó a pedir "disculpas" a un policía, aunque desconoce si el agente traslado el pedido de perdón a sus colegas. “De mujer a mujer, me gustaría pedirle disculpas por haberla agredido, creo que ninguna mujer merece ser agredida. Espero que acepten mis disculpas. Eso es lo que quiero. Después, lo que se haga aparte, voy a aceptarlo y voy a hacerlo. Como un castigo”, concluyó.