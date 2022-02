Habló la mujer golpeada por Schulman y comienza el juicio por Beara: las 7 noticias del día

Habló la mujer que fue golpeada por el militante kirchnerista José Schulman

Candela Valdez, la mujer que fue golpeada por el militante kirchnerista y presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, rompió el silencio luego de que se volviera viral el video en el que él le pegó un cachetazo porque el colectivo de la empresa en la que ella trabaja se encontraba demorado.

“Ahora tienen que quedarse conmigo los chicos que llevan las valijas o mi familia haciéndome compañía porque tengo miedo de quedarme sola”, dijo Váldez al canal de noticias TN. “Por momentos me agarra angustia e impotencia, pero trato de estar bien”, indicó.

“Una no puede hacer nada, tenés que quedarte callada porque te mata si no. No me dio tiempo a nada”, agregó la víctima que contó más detalles que no se conocían del episodio. Como por ejemplo que Schulman se negó a bajarse del micro cuando la Policía se lo solicitó debido a que la agresión fue denunciada. Ante los efectivo, el dirigente kirchnerista negó que hubiera sucedido tal cosa.

“En el único momento en que vino a pedirme disculpas fue cuando el oficial (de policía) le dijo que iban a mirar las cámaras de seguridad", dijo. Y añadió: “Ahí abrió grande los ojos. Yo no las sentí sinceras, fueron más por obligación. Cuando vio que había cámaras no le quedó otra que pedir perdón porque se vio atrapado”.

Schulman, después de conocido el video en el que golpeó a la mujer, sostuvo que se trató de un episodio originado por su discapacidad motriz y culpó por la situación a los nervios más la ansiedad que le generó que el colectivo que lo debía traer de Santa Clara del Mar se hubiera demorado.