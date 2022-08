La vecina de CFK: "Estuve en el tole tole y los manifestantes no eran violentos"

La palabra más buscada. En el marco de la movilización permanente en Recoleta en apoyo a Cristina Kirchner y después de la represión que tuvo lugar el sábado por parte de la Policía de la Ciudad, la "vecina de Cristina" rompió el silencio y reveló cómo es vivir en el piso de arriba de la vicepresidenta.

Ximena de Tezanos Pinto, más conocida como la "vecina que le cuelga carteles en contra" a la ex presidenta, brindó un desopilante móvil al programa de C5N Argenzuela en el que aseguró que los manifestantes que se apostaron el sábado en la esquina de Juncal y Uruguay en ningún momento se pusieron violentos, tal y como aseguró el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"No había quilombo. Había desorden en la calle, pero no era una cosa agresiva o mala. No había ánimo violento. Había murga, cantitos de cancha; pero después se escuchaban las trompetas", reconoció la mujer, que además se definió como "liberal", antiperonista y seguidora de Ricardo López Murphy.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Consultada sobre si alguna vez fue agredida por haber colgado las banderas en contra de la vicepresidenta, la mujer reconoció: "No, para nada. He entrado y salido de casa, y nunca recibí ninguna agresión. Respeto mucho la indignación o el sentimiento de opresión que sienten algunas personas que no saben hacia dónde escapar y muchas veces buscan a una persona que los conduzca, un líder".

"Justo este sábado me metí en la muchedumbre. Estaba como una sardina ahí en la calle Juncal. No podía avanzar para ningún lado. Una chica se desmayó, estaba embarazada. Llegó un médico y les ofrecí si querían ir a casa para que la atendiera bien. Cuando se recuperó, se cagaron de risa por el lugar en el que estaban y me preguntaron si podían salir a mi balcón. Les dije que hicieran lo que quisieran, menos que me colgaran una bandera distinta. Salen hacen (la V). Les sacaron una foto y me empezaron a llegar un montón de mensajes de personas preguntándome si me habían tomado la casa", recordó con humor.

Las desopilantes declaraciones de la vecina de Cristina

"En un edificio se escucha a los vecinos. El departamento tiene un aire y luz que da contra la medianera de un edificio. Esas construcciones de cemento funcionan como replicadoras y como una cámara de eco. Se escucha hasta lo que se grita en el primer piso".

"Algo muy tierno era cuando venía Helena a visitarla y se escuchaba 'abu, abu, abu'. Y la escuchabas a ella diciendo: 'Ay, reina; princesa'. Me enterneció".

Envidio lo pegadiza que es esa marcha, es como un chicle"

"Yo no elegí dónde nacer. Tuve muchos privilegios y fui muy afortunada porque nací en una casa en la que nunca faltó comida, abrigo; tuve acceso a una excelente educación y mucha cultura. Pero entiendo que pertenezco a una clase determinada. Cristina pertenece a un orden totalmente diferente: ni mejor, ni peor; otro mundo. Dos mundos totalmente diferentes".

"Me molesta cuando me tildan de 'tilinga', eso es una de las cosas que realmente desprecio. La gente 'tilinga' que no puede dar las gracias por lo que recibió y que lo que hace es despreciar al otro por su condición, que no tuvo la suerte que uno tuvo. Es despreciable, ridículo y absurdo".

Soy la típica señora de Recoleta y tengo derecho a ser una señora de Recoleta"

"Tuve la suerte de haber podido criar a cuatro hijos. Mi expertice en la vida es ser mamá y ama de casa. Soy jardinera, soy coach ontológico. Soy la señora de Recoleta y tengo derecho a ser una señora de Recoleta".

"No comí choripán el sábado, porque tengo miedo de que ese tipo de cosas se puedan interpretar como una provocación. Si me invitan a tomar un chori, yo chocha. Pero no quiero que nadie se sienta ofendido".