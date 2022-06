Hackearon las cuentas de Artear: investigan si fue un grupo ruso que pide dinero a cambio

Como si fuera una película que habla sobre piratas informáticos, la empresa del grupo Clarín Artear fue hackeada por un supuesto "grupo ruso" que logró afectar sus redes de datos y sistemas. La noticia se dio a conocer hoy a través de un comunicado de la compañía en sus redes sociales: "Artear fue objeto de un ataque informático que afectó su red de datos y sistemas, pero mantiene intacta la operación de sus señales de TV y plataformas digitales" .

Asimismo varios periodistas se hicieron eco de la noticia: "Urgente desde las 6 AM, no funciona la red de Artear, no se pueden producir programas. Hay programas que ni siquiera pueden poner los graphs. Además de que no funciona el WIFI". Sin embargo, luego los dueños de Canal 13 y TN detallaron a través de un tuit desde la cuenta oficial de Telenoche, que luego borraron, un mensaje en el que atribuían el ataque a "un grupo ruso" que "estaría pidiendo dinero a cambio".

Luego volvieron a comunicar en el Twitter a través de su cadena Todos Noticias que "un equipo de especialistas en ciberseguridad trabaja en el restablecimiento y normalización de los servicios mientras se investiga el origen del sabotaje".

La información sobre el sabotaje ya había trascendido más temprano a través de distintos usuarios de Twitter que denunciaron la situación, sin embargo luego la empresa de medios confirmó el ataque, al mismo tiempo que se aclaró que “mientras se negocia el rescate del sistema, se apago el Wifi interno de oficinas". "Por otro lado, se cree que el mayor daño puede estar en islas de edición”, sumaron.

Artear, responsable también de las señales Magazine, Quiero, Volver, Canal á, deberá seguir investigando quiénes son los responsables de este ataque cibernético y con qué objetivo fue realizado este intento de obtener información de sus redes sociales y de los datos, tan importantes en el mundo de la comunicación.