Hallaron el cuerpo de Fiorella, la chica arrastrada en su auto por un arroyo en Paraná: el último mensaje al papá

Durante la tarde del sábado, y en medio de un fuerte temporal, Fiorella Furlán fue arrastrada con su auto por la corriente del agua hacia el arroyo Antoñico en Paraná. El vehículo de la joven de 23 años fue encontrado este domingo, y en medio de una intensa búsqueda, esta tarde su cuerpo fue hallado por los rescatistas en la zona de la Bajada Grande.

Al momento del accidente, Furlán se dirigía a la casa de una amiga que vive a pocos metros del puente sobre calle Manuel Gálvez, para después conducir hasta el domicilio de su novio, en Oro Verde, a donde nunca llegó.

Según ella misma pudo contar en una última llamada, el automóvil Suzuki Swift cayó desde el puente hacia el arroyo Antoñico al ser arrastrado por la correntada durante el intenso temporal que se registró el sábado en Paraná.

En medio de la desesperación, la joven llamó a su papá para decirle que la fuerza del agua arrastraba el auto, y que ella no lograba bajarse. "Papá, el agua me lleva el auto. Caí en el arroyo en Ramírez y Manuel Gálvez", dijo muy asustada, antes de que la comunicación finalmente se cortara.

"El papá pudo indicarle que salga como sea, que rompa un vidrio y ella le decía que no podía, que la puerta estaba trabada, que no podía bajarse, y ahí se corta la comunicación", explicó en diálogo con TN Diego González, cuñado de Fiorella. Además, aclaró que la chica manejaba siempre de manera tranquila, y que nunca había tenido antes un inconveniente de tránsito.

"Ellos le dijeron que los mantuviera al tanto, que les avisara que estuviera todo bien, y lamentablemente la noticia que tuvieron fue cuando ella los llamó", se lamentó.

El cuerpo de Furlán fue encontrado este lunes a la tarde en la zona de Bajada Grande, por un kayakista que se había sumado a la búsqueda de manera particular. Del operativo participaron también bomberos, buzos tácticos, la policía, vecinos y navegantes, quienes rastrillaron el arroyo y su desembocadura hacia el río Paraná.

Según indicaron los rescatistas a cargo, el cadáver estaba flotando en el río Paraná, y luego fue llevado hacia el Club de Pescadores, desde donde lo trasladaron hacia la morgue de Oro Verde para hacer la correspondiente autopsia.

Del mismo modo, en la tarde del domingo el auto de la joven fue hallado con el parabrisas roto a 300 metros del lugar donde cayó. Un vecino que fue testigo del hecho contó a los medios locales que vio como el vehículo era arrastrado por la corriente hasta resbalar desde el puente hacia el arroyo.

"Corrí y me metí en el lecho del arroyo donde el agua me daba a la cintura, pero la vegetación no me dejó avanzar. Ella iba con el celular encendido porque se veía la luz adentro del auto mientras flotaba y se la llevaba la correntada", aseguró.