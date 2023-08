"Hamburguesa Ana Frank y papas Adolf”: la pena que podrían enfrentar los dueños del local "nazi"

Nunca te vas a aburrir en Argentina, ya que el humor está a la orden del día. Frente a esto, la pregunta del millón: ¿Cuáles son los límites? Srta. Bimbo, comediante argentina, nos recuerda: "Se puede hacer humor con todo, nosotras nos reímos de los malos". Pero… ¿qué pasa cuando es al revés y el chiste es hacia un colectivo que durante décadas es estigmatizado y violentado? Nos hacemos esa pregunta desde un caso en Rafaela, Santa Fe, en el que una cadena de hamburguesas tuvo la desafortunada idea de nombrar a sus combos gastronómicos con nombres de históricos genocidas europeos.

Claro que rápidamente los flyers promocionando los productos se volvieron virales y no era para menos: “Hamburguesa Ana Frank, acompañada de papas Adolf”, rezaba el cartel. Pero este asunto no queda ahí, terminaron de “irse al pasto” con las “papas fritas Benito” haciendo alusión al dictador italiano y fascista Benito Mussolini ¿Reivindican uno de los genocidios más grandes del mundo?

Desde el local de comidas rápidas publicaron un comunicado expresando sus más sinceras disculpas: “Desde nuestro emprendimiento gastronómico pedimos perdón por la ofensa y la falta de sentido de la responsabilidad por el uso indebido de nombres que remiten a heridas abiertas en la Humanidad en su conjunto. Las críticas recibidas nos ayudaron a reflexionar en profundidad sobre la inaceptable banalización del dolor inenarrable de millones de personas víctimas de una maquinaria de muerte y exterminio como lo fueron los totalitarismos”.

A su favor, no todos los combos tienen nombres de genocidas: existen las “papas Dalai Lama”, las “Nelson Mandela” y las “Juan Pablo II”. Al parecer, los emprendedores rafaelinos, más que mala intención, tuvieron una desinteligencia.

Sin embargo, el contexto político en el que estamos inmersos y con una derecha que avanza a pasos agigantados con discursos de odio, para muchos es importante no dejar pasar estas “humoradas” de mal gusto que no hacen más que revictimizar y estigmatizar a la nación judía.

Ley 23.592 “Ley Antidiscriminatoria”

Desde la Asociación Cultural y Deportiva Israelita “IL Peretz” exigieron a las autoridades nacionales y locales que se aplique la “Ley Antidiscriminatoria” sancionada en agosto de 1988 en nuestro país. En caso de darle vía a la denuncia y según consta en el Artículo 3 de esa Ley, los dueños de la hamburguesería podrían cumplir una condena en prisión de hasta tres años: “Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”.