"Hay caca por todos lados": denuncian "criaderos" de ratas en varios colegios de CABA

Un gran número de padres denuncian criaderos de ratas en la Escuela N°22 Antonio Abraham Zinny. En el mismo predio, subsisten tres escuelas a la vez. La falta de respuestas por parte del Gobierno porteño, hizo que las propias madres se organicen para limpiar la escuela. Sin embargo, las soluciones no terminan de resolver el problema y exigen que las autoridades puedan desratizar la institución.

“Hace 10 días empezamos a ver más cantidad de ratas, pero esto viene desde el año pasado por lo que dijo la directora este lunes en una reunión. Las ratas viven ahí, no están de pasada, ya hay criaderos. Encima es una escuela muy abierta, tiene mucho aire libre, patio, árboles, tierra, y ahí mismo algunos padres han visto que hay agujeros”, relató a BigBang Sofia Greco, mamá de un nene de segundo grado.

Al ser consultada por la desratización, la madre manifestó: “Cuando viene el Gobierno de la Ciudad nos ponen muy pocos cebos para el tamaño que tiene la escuela. Pero en realidad eso no es desinfectar realmente. La particularidad que tiene esta escuela, es que son tres: primaria, escuela de idioma y escuela de arte. Así que es mucha circulación de gente y por eso es también la complejidad”.

Según la madre, hay pocos auxiliares en la institución, con lo cual la limpieza no llega a ser óptima en una situación como ésta. “El sábado, algunos padres fuimos a hacer una limpieza profunda. Había padres que no estaban de acuerdo porque no es nuestro rol, pero yo fui. Había caca de rata por todos lados, dentro del aula, en los costados, en las ventanas”.

Respecto a la cocina y comedor, los padres no pudieron ingresar para limpiar, pero estiman que la situación no escapa del resto de las aulas. “Lo que sí pudimos ver es que había unas cajas de manzana, que eso no tiene que estar ahí, no tiene que haber comida, porque obviamente la situación no amerita tener en esas condiciones los alimentos”, comentó.

“Está en riesgo la salud de los chicos, de los docentes y auxiliares que trabajan ahí. Es una situación desesperante, los chicos ven a las ratas pasar o en la alcantarilla. Hay chicos muy chiquitos que pueden acercarse a tocar incluso”, dijo.

Ante los pedidos de desratización, según Sofía, las autoridades piden que eleven un email con el pedido, si bien casi toda la comunidad envió la solicitud aún siguen esperando las respuestas. “No podemos seguir esperando. Queremos que hagan un trabajo serio, que no tapen por tapar, que vayan a desinfectar”, manifestó al terminar.

La situación de la Escuela N° 22 Antonio Abraham Zinny no escapa a la del resto de los colegios de la ciudad porteña. De hecho, hace pocos días una legisladora del Frente de Todos, Laura Velasco, lanzó la iniciativa “Mapa de la Rata” con el fin de geolocalizar las escuelas que registran presencia de roedores . Hasta el momento ya son 34 escuelas que tienen ratas en los establecimientos.