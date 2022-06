¡Hay hambre! 6 de cada 10 argentinos cayeron al menos una vez en la pobreza en los últimos 12 años

Hace pocas horas, representantes de Cáritas Argentina y del Observatorio de la Deuda Social de la UCA presentaron el informe "Radiografía de la pobreza en Argentina, ¡es urgente acortar distancias!", en la Parroquia Santa María Madre del Pueblo en el Bajo Flores. En el documento se advirtió que 6 de cada 10 argentinos cayeron en la pobreza entre 2010 y 2012.

Según los datos relevados durante los últimos 12 años, 3 de cada 10 argentinos nunca dejaron de ser pobres, 6 de cada 10 lo fueron durante al menos un tiempo. En tanto, 4 de cada 10 argentinos son pobres tanto por ingresos como por privaciones privaciones de diferentes tipo. En ese grupo, 1 de cada 10 personas pasa hambre todos los días.

En tanto, en cuanto al trabajo, en el estudio reflejan que desde 2012 hasta la actualidad, sólo 4 de cada 10 trabajadores tiene un empleo digno o que en el que llega a fin de mes. En tanto, el 60% tienen trabajos precarios, sueldos de indigencia o de pobreza o continúa desocupado.

Durante la presentación en la que participaron Nicolás Meyer, director ejecutivo de Cáritas Argentina; Agustín Salvia, director del ODSA-UCA; Rosa Garzón, directora de Cáritas Laferrere; y Monseñor Gustavo Carrara, Obispo Auxiliar de Buenos Aires, vicepresidente de Cáritas Argentina y referente de la Pastoral en Villas de Emergencia, sobre la realidad en Argentina.

Durante la presentación del informe, Salvia afirmó: "Una parte importante de la sociedad no logra cumplir sus sueños y muchos ni siquiera satisfacer sus necesidades elementales. El problema argentino es que esta pobreza no es nueva: no hemos logrado encontrar las coordenadas de una política de estado capaz de dar respuestas a las necesidades de trabajo y de desarrollo humano de nuestra sociedad”.

Y continuó: “Actualmente, 4 de cada 10 argentinos es pobre tanto de ingresos como en derechos sociales fundamentales como la educación, la salud, la vivienda, el hábitat, y entre ellos, de manera más grave, 1 de cada 10 experimenta hambre de manera cotidiana. Hay un 60% de la población que ha sido pobre en algún momento en los últimos años, alrededor del 30% lo ha sido de manera permanente; mientras que sólo 1 de cada 3 argentinos no conoce la pobreza. Tenemos que dar respuestas estructurales a esto, políticas de desarrollo que atiendan los problemas urgentes de la gente a través de la educación, la salud, el empleo y el trabajo, y también políticas activas que atiendan la pobreza estructural”.

Por su parte, Monseñor Carrara aseguró: “Hay 5687 villas o barrios populares en nuestro país. Miles de familias con acceso muy limitado a servicios básicos. Ahí está el núcleo duro de la pobreza. Son barrios de trabajadores que tienen deseos: una tierra para tener su hogar y un trabajo para sostener a sus familias. Tierra, techo y trabajo son los anhelos de todos los argentinos. En estos últimos años la brecha se ha agigantado y han aumentado los pobres y los indigentes. Esta es la verdadera brecha en la Argentina, y no puede seguir sucediendo. Nuestro país no va a ser dichoso si no se acorta esa brecha”.

En tanto, Meyer dijo: “La pobreza nos duele, golpea a muchísimos de nuestros hermanos y es momento no solo de reflexionar si no de hacer para cambiar esta realidad. El sistema actual genera pobreza y exclusión, pero a la vez hay muchas experiencias de trabajo y de superación. Necesitamos crecer en trabajos dignos, decentes que disminuyan la brecha social".

En el lanzamiento de este informe, Cáritas prepara su clásica Colecta Anual, con el lema "Tu compromiso acorta distancias", que se realizará el sábado 11 y el domingo 12 de junio. El lanzamiento de la colecta había sido el 25 de mayo y había dado a conocer que en 2021, la fundación pudo ayudar a casi 700.000 personas. En ese sentido, la recaudación de 2021 fue de $218.642.457.